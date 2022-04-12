Продолжается приём заявок на третий фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»

55

Ключевая тема фестиваля – «Сквозь время», отражающая культурное наследие народов и регионов России.



К участию приглашаются уличные художники и жители Приволжского федерального округа, интересующиеся граффити искусством, в возрасте от 18 до 35 лет.



Чтобы принять участие, необходимо до 31 мая 2022 года подать заявку в виде эскиза на сайте фестиваля.



Далее в каждом регионе экспертным жюри будет отобрано по одному эскизу, который украсит родной город художника.



Более подробно об участии в фестивале можно узнать на сайте и в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: скриншот видео