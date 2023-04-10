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Продолжается прием заявок на участие в IV сезоне фестиваля стрит-арта «ФормART»

10 апреля 2023 14:06
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Ключевая тема фестиваля 2023 года – «Сила знания».

Продолжается прием заявок на участие в IV сезоне фестиваля стрит-арта «ФормART». В этом году он посвящен Году педагога и наставника.

Фестиваль стрит-арта «ФормART» проводится с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Целью Фестиваля является развитие уличного искусства, поддержка творчества молодых художников и привлечение их к созданию комфортной современной городской среды, благоустройству и художественному оформлению населенных пунктов.

Ключевая тема фестиваля 2023 года – «Сила знания». Молодым художникам из Приволжского федерального округа предлагается создать граффити на одну из следующих тематик: «Мой учитель» (первый учитель, роль учителя в жизни каждого человека, заслуженные учителя и педагоги региона), «Роль наставника, повлиявшего на личное и профессиональное развитие человека», «Образ учителя и наставника в искусстве», «Знание – сила» (знание как основа и движущая сила развития общества, интеллектуальное развитие и эрудиция как залог успеха), «Современные технологии в образовании» (школа будущего, процесс обучения в будущем) и специальная номинация «Киров 650», посвященная юбилею города, где участником может стать любой желающий из других субъектов Российской Федерации.

Участие в Фестивале могут принять профессиональные стрит-арт художники и художники-любители в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого необходимо до 30 апреля заполнить заявку на сайте проекта, прикрепив эскиз конкурсной работы. Отметим, что от одного участника принимаются не более 2 заявок в каждой из тематик фестиваля. Эскизные работы будет оценивать компетентное жюри – федеральные и региональные эксперты, признанные в области изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства.

Художники, чьи работы будут выбраны лучшими в регионах, получат возможность воплотить свои идеи на стенах зданий в каждом из 14 субъектов ПФО летом этого года, а победители в спецноминации «Киров 650» реализуют работы в г. Кирове в 2024 году.

Видео- и фотоматериалы с историей создания работ на зданиях регионов будут размещены на сайте проекта. Имена победителей станут известны на торжественной церемонии награждения в августе 2023 года в г. Кирове. Обладатели I, II и III мест получат гранты в размере 100, 150 и 200 тысяч рублей для дальнейшего творческого развития.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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