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Продолжается прием заявок на участие в региональном этапе проекта Приволжского федерального округа «МолоТ» (Молодежный труд). Проект реализуется в ПФО при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Заявки можно подать до 2 июня.

К участию приглашаются команды работников организаций негосударственной собственности, реального сектора экономики (разделы A, B, C, D, E, F, H, J), с участниками в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе молодые семьи с детьми 6-11 лет.

Задать интересующий вопрос и подать заявку можно по электронной почте: molot63_konkurs@mail.ru и по телефону 8 (846) 263-70-44.

В чем значение проекта ПФО «МолоТ» - комментирует председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов Самарской области, заместитель председателя Молодежного совета ТООП Приволжского федерального округа Анастасия Тургенева.