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Продолжается прием заявок для участия в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2024 года

18 сентября 2023 15:52
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Участниками конкурса могут стать некоммерческие неправительственные организации по 11 грантовым направлениям.

Участниками конкурса могут стать некоммерческие неправительственные организации по 11 грантовым направлениям. Участники предыдущих конкурсов могут подготовить новый проект или доработать старый и снова подать заявку на участие в конкурсе.

Всего с 2017 года некоммерческие организации Самарской области получили поддержку от Фонда президентских грантов на реализацию социально значимых общественных проектов на общую сумму более 1,2 млрд. руб, победители прошлых лет из нашего региона здесь.

Заявку можно подать до 16 октября по ссылке.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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