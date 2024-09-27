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Продлена заявочная кампания участников ХХI Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

27 сентября 2024 10:44
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Продлена заявочная кампания участников ХХI Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

По многочисленным просьбам участников продлевается прием заявок на участие в ХХI сезоне Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Заявочная кампания конкурса продлится до 10 октября.

В 2024 году в конкурсе могут принять участие молодые люди от 14 до 35 лет, представляя авторские проекты, направленные на социально-экономическое развитие малых городов и сел. В двух направлениях – «Моя педагогическая инициатива» и «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» нет возрастных ограничений. ХХI сезон проходит в 12 номинациях для молодежи и специальной номинации для детей до 13 лет – «Волшебные нити родословной».

Конкурс «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

«Пятый год конкурс «Моя страна – моя Россия» входит в платформу «Россия – страна возможностей» и ежегодно показывает качественный результат. На данный момент получено более 40 000 заявок, лидирует номинация «Моя педагогическая инициатива», – это 10 тысяч уникальных идей. В нынешнем сезоне номинации конкурса охватывают практически весь спектр социально-экономического развития российских территорий, мы уверены, что каждый нашел для себя подходящее направление. Если вы еще не присоединились к конкурсу, то сейчас самое время «запрыгнуть в последний вагон» и стать частью этого масштабного и интересного проекта!» – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

На сайте зарегистрировалось уже более 40 000 человек – от самых юных участников до молодых ученых, педагогов и предпринимателей. Жители всех регионов страны, а также соотечественники, проживающие за рубежом, предлагают свои идеи и проекты для улучшения качества жизни и социально-экономического развития родных городов и сел.

«ХХI сезон объединил целеустремленных молодых людей, неравнодушных к судьбе своей страны граждан, стремящихся активно участвовать в развитии России. Участники конкурса вкладывают свою энергию, время и талант в разработку проектов, направленных на улучшение жизни наших сограждан, на решение сложных социально-экономических проблем российских территорий. Он стал отличной площадкой для творческих и инновационных идей, где каждый желающий может внести вклад в развитие своего региона и страны, реализовать свой собственный уникальный проект, стать новатором, лидером масштабных преобразований. Пусть этот конкурс станет стартовой точкой для ваших идей, позволяя им расцвести и принести реальные плоды. Желаю успехов, новых открытий и невероятных достижений!» – рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Руководитель исполнительной дирекции конкурса «Моя страна – моя Россия» Дмитрий Турлаков прокомментировал: «На протяжении двух десятилетий растет сообщество Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия. Особенно приятно видеть в новом сезоне заявки от участников предыдущих сезонов проекта уже с новыми идеями и инициативами. Продление регистрации вызвано большим интересом к конкурсу, и мы уверены, что он станет площадкой для дальнейшего развития значимых инициатив. Параллельно с заявочной кампанией участников было набрано 2970 экспертов из всех регионов страны. После завершения регистрации на конкурс они отберут 300 финалистов, которые в последствии защитят проекты перед сообществом федеральных экспертов. Приглашаем всех неравнодушных жителей России присоединиться к этому сезону!».

Регистрация открыта до 10 октября 23:59 (МСК) на сайте moyastrana.ru.

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