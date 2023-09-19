Продлен прием заявок на участие в конкурсе самарских компаний «Достояние Губернии»

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Пора сделать решительный шаг и подать заявку на региональный конкурс компаний «Достояние губернии» – срок приема продлен до 27 сентября.

Участвовать могут организации региона, которые вносят вклад в развитие области и работают на ее территории не менее трех лет. Лучших назовут в 11-ти номинациях.

Конкурс проводится с 2017 года при поддержке Правительства Самарской области. Организаторы – Самарское областное вещательное агентство (телеканал «Губерния») и Общественная палата Самарской области.

Задача развивать и поддерживать местные бренды является одной из приоритетных для региона. За 5 лет в губернии открыто 101 новое производство, создано более 48 тысяч рабочих мест, уровень безработицы снижен вдвое. Это произошло благодаря системной работе регионального Правительства во главе с Губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым и выстроенному взаимодействию области с промышленниками, предпринимателями и инвесторами.

Партнеры конкурса – Торгово-промышленная палата региона, Самарское реготделение «Опора России», региональный центр «Мой бизнес», бизнес-сообщество «Топ-менеджер, создающий будущее. Волга».

Фото предоставлено: ГАУ СО «Самарское областное вещательное агентство»