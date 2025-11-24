Продажи обучающих игрушек для малышей выросли на 35% за год

166

Россияне стали чаще приобретать детские игрушки, развивающие внимание, моторику и самостоятельность — педиатр оценил их влияние на развитие ребенка.

Сервис доставки Купер и ГК «Детский мир», мультивертикальный цифровой ритейлер, лидер на рынке детских товаров в России, Казахстане и в Беларуси, изучили динамику спроса на бизиборды, сортеры и другие развивающие игрушки, а врач-педиатр медицинской компании СберЗдоровье Павел Озорных рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе игрушек для детей до 3 лет, и как они способствуют развитию ребёнка.

Что покупают родители

Родители подходят с особым вниманием к выбору игрушек для детей: им важны безопасность, экологичные материалы и баланс между развлечением и пользой.

В 2025 году вырос интерес к обучающим игрушкам: интерактивные гаджеты для малышей — детские компьютеры, планшеты и игровые центры — стали покупать на 35% чаще чем в прошлом году. По данным Купера, стоимость таких устройств начинается от 699 рублей.

Согласно аналитике Купера и «Детского мира», родители всё чаще выбирают игрушки, которые не просто развлекают, а помогают ребёнку развивать внимание, моторику и самостоятельность. Так, бизиборды — доски с закрепленными на них предметами для безопасного изучения окружающего мира — в октябре 2025 года стали покупать почти в три раза чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению аналитиков, главным образом это произошло из-за расширения ассортимента: в продаже появились новые модели с подсветкой, звуками и сменными элементами. Такие бизиборды можно купить по цене от 999 рублей.

Сортеры — игрушки с сортировкой элементов по формам, размерам и цветам — и другие игрушки Монтессори популярны среди детей, сейчас они показывают стабильный рост на 3–4% год к году. По данным Купера, минимальная цена таких игрушек — 789 рублей. Родители ценят такие форматы за развитие мелкой моторики, координации и концентрации внимания.

Таким образом, по данным Купера набор популярных развивающих детских игрушек обойдется родителям в 2 487 рублей.

Как выбрать развивающую игрушку

В первую очередь игрушка должна подходить ребенку по возрасту и быть безопасной. Среди требований — наличие соответствующих документов, надежно закрепленные элементы, особенно мелкие, отсутствие острых углов. Важен и материал изделия — он должен быть гипоаллергенным, нетоксичным и легко чистящимся. Подойдут резиновые или силиконовые игрушки, а также следует по возможности выбирать изделия из натуральных материалов, допустим, обработанного дерева или хлопка. Они гипоаллергенны, долговечны, приятны на ощупь. Полезно выбирать многофункциональные игрушки, чтобы ребенок не терял интерес.

«Можно обратить внимание на игрушки, где нет единого сценария игры и есть простор для творчества — например, кубики, конструктор, из которого можно собрать машинку, домик или корабль. Они способствуют развитию креативности и изобретательности. Кроме этого, важно, чтобы игрушка соответствовала увлечениям и интересам ребенка. Допустим, если он любит рисовать, то можно отдать предпочтение деревянным трафаретам или фигуркам для росписи. Следует отметить и игрушки для купания: они часто имеют яркие цвета, что способствуют развитию цветовосприятия и интереса к водным процедурам. Также их использование позволяет тренировать мелкую моторику», — добавляет Павел Озорных, врач-педиатр медицинской компании СберЗдоровье.

Как подобрать развивающую игрушку по возрасту

Сенсорные и тактильные игрушки, предназначенные для стимуляции органов чувств, актуальны с рождения. Для ребенка до полугода подойдут прорезыватели для зубов, игровые коврики с дугами, арками, на которые можно подвесить игрушки с разными текстурными поверхностями: мягкими, шершавыми, гладкими. Также подойдут мобили с контрастными цветами — подвесные крутящиеся игрушки, которые крепятся над детской кроватью.

По данным Купера, базовый набор для малышей до полугода обойдется в среднем 1 498 рублей.

Ребенку от полугода до года подойдет бизиборд, который будет развивать тактильное и зрительное восприятие при изучении элементов игрушки, а также слуховое — при прослушивании музыки. Для формирования у ребенка адекватного восприятия различных поверхностей и развития навыков ходьбы можно использовать сенсорные коврики — это улучшит координацию движений, подготовит ноги к правильному распределению нагрузки и поможет малышу осознать свое тело в пространстве.

Комплект развивающих игрушек для детей до года родители смогут купить за 3 298 рублей.

В период от года до трех лет дети активно исследуют мир с помощью рук и пальцев. Подойдут кинетический песок, тесто для лепки, пальчиковые краски, массажные мячики, сортеры, рамки-вкладыши. Также можно использовать сенсорные книги, где представлены основные части тела человека, предметы окружающего мира в реальных картинках со звуковым сопровождением.

По данным Купера, минимальный набор развивающих игрушек для детей от года до трёх лет стоит 793 рубля.

«Поскольку дети часто исследуют окружающий мир, пробуя всё на вкус, важно не оставлять их без присмотра взрослых во время игр в любые игрушки», — отмечает Павел Озорных, врач-педиатр медицинской компании СберЗдоровье.