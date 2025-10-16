Проанализированы главные вайбы общепита в Самаре

90

С какой целью и настроением люди посещают кафе и рестораны? 2ГИС научился находить места по вайбу — и аналитики геосервиса изучили, какие именно вайбы доминируют в гастроиндустрии 16 крупнейших городов страны.

На основе анализа справочной информации о заведениях общепита, их фото и отзывах о них искусственный интеллект сформировал несколько десятков наиболее частотных вайбов — теперь по ним можно находить кафе и рестораны в 2ГИС, используя вайбы как фильтры в поиске. С технической точки зрения вайбы — это атрибуты заведений, которые помогают выбирать места под определенную цель и настроение.

Самые распространённые вайбы в гастроиндустрии крупных городов страны, по данным 2ГИС, это «Поболтать» (когда важно не только поесть, но и удобно общаться) и «Стильный интерьер». Такими характеристиками, судя по отзывам и фото, обладают 56% и 52% исследуемых заведений общепита в миллионниках. Также в топ-5 вошли «просто поесть» (40%), возможность попробовать «Кухни мира» (34%) — формат, в котором заведения специализируются на одной национальной кухне, предлагая гостям не только аутентичные блюда, но и атмосферу другой культуры, и «Пофоткаться» (32%).