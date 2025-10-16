Я нашел ошибку
Водители в Самарской области большинство уведомлений со штрафами ГИБДД получают в электронном виде
Водители в Самарской области большинство уведомлений со штрафами ГИБДД получают в электронном виде
Минцифры Самарской области представило два первых региональных чат-бота в МАХ
Минцифры Самарской области представило два первых региональных чат-бота в МАХи
жители Самары берегут украшения «на потом»
Жители Самары берегут украшения «на потом»
В Самарской области пресечена противоправная деятельность бывшего прокурора г. Сызрани
В Самарской области пресечена противоправная деятельность бывшего прокурора г. Сызрани
Проанализированы главные вайбы общепита в Самаре
Проанализированы главные вайбы общепита в Самаре
подписками на онлайн-кинотеатры в третьем квартале пользовались 52% горожан
Подписками на онлайн-кинотеатры в третьем квартале пользовались 52% горожан
в РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ
В РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ
Музей еврейской культуры и быта в Самаре переедет в новое помещение
Музей еврейской культуры и быта в Самаре переедет в новое помещение
Проанализированы главные вайбы общепита в Самаре

16 октября 2025 13:43
90
Проанализированы главные вайбы общепита в Самаре

 

С какой целью и настроением люди посещают кафе и рестораны? 2ГИС научился находить места по вайбу — и аналитики геосервиса изучили, какие именно вайбы доминируют в гастроиндустрии 16 крупнейших городов страны.

На основе анализа справочной информации о заведениях общепита, их фото и отзывах о них искусственный интеллект сформировал несколько десятков наиболее частотных вайбов — теперь по ним можно находить кафе и рестораны в 2ГИС, используя вайбы как фильтры в поиске. С технической точки зрения вайбы — это атрибуты заведений, которые помогают выбирать места под определенную цель и настроение. 

Самые распространённые вайбы в гастроиндустрии крупных городов страны, по данным 2ГИС, это «Поболтать» (когда важно не только поесть, но и удобно общаться) и «Стильный интерьер». Такими характеристиками, судя по отзывам и фото, обладают 56% и 52% исследуемых заведений общепита в миллионниках. Также в топ-5 вошли «просто поесть» (40%), возможность попробовать «Кухни мира» (34%) — формат, в котором заведения специализируются на одной национальной кухне, предлагая гостям не только аутентичные блюда, но и атмосферу другой культуры, и «Пофоткаться» (32%).

 

