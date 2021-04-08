Приостановлено движение, по мосту через Кондурчу, в районе деревни Малиновый куст

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В 15.15, 8 апреля, в ЦУКС СО поступило сообщение о том, что в результате подъема уровня воды в реке Кондурча произошло подтопление низководного моста в районе деревни Малиновый куст (высота уровня воды над дорожным полотном составляет до 10 см) Красноярского района.

Жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома в зону подтопления не попадают.

Проезд к населенному пункту Малиновый Куст осуществляется по маршруту н.п. Малиновый Куст – н.п. Малая Каменка – н.п. Кочкари – н.п. Угловой – н.п. Красный Яр (протяженность объездного пути 23 км), сообщает облМЧС.