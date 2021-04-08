Я нашел ошибку
Главные новости:
Поступило сообщение о заминировании здания.
Здание горадминистрации Самары оцеплено
Он считает, что все, у кого есть власть, "должны быть в Донбассе, хотя бы по очереди", для поддержки украинских бойцов.
Зеленский заявил, что ситуации в Донбассе действительно обострилась
12 апреля, в 18:30 наша команда встречается с "Волгарем".
"Крылья Советов" одержали победу над "Динамо и вышли в полуфинал Кубка России!
Жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома в зону подтопления не попадают.
Приостановлено движение, по мосту через Кондурчу, в районе деревни Малиновый куст
Город стал самым большим из числа когда-либо обнаруженных в Египте.
В Египте нашли "золотой город", скрытый под песком три тысячи лет
Военнослужащие рассказали ему о ситуации в зоне боевых действий.
Зеленский пообщался с военными на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Дмитрий Азаров отметил, что крайне важно относиться к обращениям граждан неформально, делать так, чтобы помочь конкретному человеку решить свою проблему.
Дмитрий Азаров приехал в Центр управления регионом, где  обсудил с сотрудниками работу с обращениями граждан
До этого Государственный Эрмитаж получил жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей.
Фадеев о жалобах на обнаженные скульптуры в Эрмитаже: "Надо к доктору сразу такие жалобы переправлять, к доктору-психиатру"
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.1
-0.67
EUR 91.62
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова отправляется в большой гастрольный тур
Сегодня в Самаре проходит первый субботник по благоустройству города
«Почему Самара – космическая?»: рассказали в детском технопарке «Кванториум – 63 регион»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Здравоохранение Образование Культура Мода Туризм Мир домашних животных

Приостановлено движение, по мосту через Кондурчу, в районе деревни Малиновый куст

8 апреля 2021 19:32
121
Жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома в зону подтопления не попадают.

В 15.15, 8 апреля, в ЦУКС СО поступило сообщение о том, что в результате подъема уровня воды в реке Кондурча произошло подтопление низководного моста в районе деревни Малиновый куст (высота уровня воды над дорожным полотном составляет до 10 см) Красноярского района.

Жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома в зону подтопления не попадают.

Проезд к населенному пункту Малиновый Куст осуществляется по маршруту н.п. Малиновый Куст – н.п. Малая Каменка – н.п. Кочкари – н.п. Угловой – н.п. Красный Яр (протяженность объездного пути 23 км), сообщает облМЧС.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Образование
Никита - призёр и победитель российских и международных конкурсов в области инженерии космических систем и обладатель премии Губернатора СО для одарённых детей и молодёжи.
8 апреля 2021  17:22
Воспитанник Космоквантума 16-летний Никита Волков изобрел космическую перчатку 
177
Участники интерактивного урока отправят свои работы на Всероссийскую онлайн-акцию «Мечты о космосе».
8 апреля 2021  15:45
«Волонтёры культуры» СО проводят квизы и мастер-классы по рисованию для школьников
187
Разговор шёл о науке и бизнесе, высоких технологиях и образовании, региональных властях и молодёжной политике.
8 апреля 2021  15:18
Александр Сергеев, Президент РАН, принял участие в онлайн-конференции НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»
291
Весь список
В центре внимания
Дмитрий Азаров отметил, что крайне важно относиться к обращениям граждан неформально, делать так, чтобы помочь конкретному человеку решить свою проблему.
8 апреля 2021  18:16
Дмитрий Азаров приехал в Центр управления регионом, где  обсудил с сотрудниками работу с обращениями граждан
Политика
176
Он скончался на месте от полученных травм.
8 апреля 2021  17:33
В Якутске клиентка насмерть задавила работника автосервиса при въезде в гаражный блок
Происшествия
165
Клиент платит за единую подписку на сервисы существенно меньше, чем за каждый продукт по отдельности.
8 апреля 2021  16:15
Герман Греф представил новый флагманский продукт — подписку СберПрайм +
Финансы и Банки
181
Расписание электричек в Самарской области изменят
8 апреля 2021  13:30
Расписание электричек в Самарской области изменят
Транспорт
217
Еще 12 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
8 апреля 2021  13:16
Еще 12 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
344
Весь список