Принято решение о том, кто станет главой Октябрьского района Самары

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В понедельник, 10 октября, состоялось заседание Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара. Там было принято решение о том, кто станет главой Октябрьского района. По итогам на эту должность назначили Сергея Радько.

Сергей Радько родился 19 сентября 1979 года. На муниципальной службе — 18 лет: работал главой сельского поселения Ерзовка, главой сельского поселения Кинель-Черкассы, главой Кинель-Черкасского района. Также он работал заместителем министра сельского хозяйства, руководителем департамента растениеводства, механизации и мелиорации Самарской области. В мае 2022 года был командирован в город Снежное Донецкой Народной Республики для оказания помощи в восстановлении и развитии города, где с июня по октябрь 2022 года занимал пост первого заместителя главы города Снежное.

Прием заявок проходил с 5 сентября по 5 октября. Всего подали документы семь человек, пишет 63.ру.