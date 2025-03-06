Приложение «Госуслуги Дом» теперь доступно собственникам индивидуальных жилых домов

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Приложение «Госуслуги Дом», ранее доступное только собственникам квартир в многоквартирных домах, регулярно пополняется новыми возможностями. Теперь приложением могут воспользоваться и собственники индивидуальных жилых домов, включая дома блокированной застройки. Данные о недвижимости, на которую оформлено право собственности и которая внесена местной администрацией в ГИС ЖКХ, загружаются автоматически.

«По данным ГИС ЖКХ, более 26% домохозяйств в России — индивидуальные жилые дома. Большинство таких домов обеспечено коммунальными услугами из централизованных систем электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Теперь владельцы таких домов также могут управлять своим жильем в одном окне. Наш приоритет – давать в «цифровом» виде доступные инструменты для решения всех вопросов, связанных с ЖКХ. Мы видим, что всего за полтора месяца новой функциональностью приложения воспользовались уже 200 тысяч собственников жилых домов», – рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Собственники индивидуального жилого дома могут подавать показания счетчиков и заказывать их поверку, оплачивать коммунальные услуги, обращаться в ресурсоснабжающие организации по вопросам работы приборов учета и корректности платежных документов. Кроме того, они могут предоставлять гостевой доступ к управлению своим домом родственникам или арендаторам. Эта возможность тоже появилась в приложении недавно. При этом 10 тысяч пользователей уже получили гостевой доступ для управления домами, принадлежащими другим собственникам.

«Данный функционал, лично я ждал с нетерпением. Как только появилась функция «Гостевой доступ», сразу же настроил его себе, на квартиру родителей. Теперь я могу в любое время и в любом месте передавать показания счетчиков и осуществлять оплату жилищно-коммунальных услуг за своих родителей в режиме одного окна и без комиссии, используя сервис быстрых платежей», – рассказал врио руководителя ГЖИ Самарской области Александр Боровков.

Минстрой России совместно с Минцифры проводят системную работу по развитию и внедрению мобильной платформы для решения всех вопросов ЖКХ в одном окне – мобильного приложения «Госуслуги Дом». Цифровое решение на базе ГИС ЖКХ развивает АО «Оператор информационной системы». Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery. Авторизоваться можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.