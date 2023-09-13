Приглашаем к участию в конкурсе для детей и молодежи «Юный управдом – созидатель благоприятной среды проживания»

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В сентябре стартовал Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Юный управдом – созидатель благоприятной среды проживания».



Конкурс направлен на выявление, сопровождение и поддержку талантливых молодых граждан, принимающих активное участие в управлении своим домом, придомовой территорией, микрорайонном, школой, создание проектов формирования доступной, благоприятной, комфортной и безопасной среды проживания в муниципальных образованиях Российской Федерации.

Участниками конкурса могут стать дети и молодые граждане в трёх возрастных категориях:

10-13 лет – категория «Домовенок»,

14-17 лет – категория «Юный управдом»,

18-25 лет – категория «Молодой специалист в сфере управления городским хозяйством.

Подробная информация о конкурсе на: konkurs-upravdom.ru.



Электронная почта для отправки конкурсных работ: konkurs@konkurs-upravdom.ru.