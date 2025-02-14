Причиной отравления ртутью в московской пекарне стало соперничество из-за девушки

158

Причиной отравления ртутью в московской пекарне стало соперничество из-за 24-летней коллеги двух мужчин — Дмитрия и Сергея. При этом у них обоих есть супруги. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«И Дмитрию, и Сергею, которые оба женаты, нравилась одна и та же девушка, с которой они вместе работают. В итоге ревность первого стала настолько нестерпимой, что он решил отравить товарища ртутью. Сам тоже прикинулся пострадавшим», — передает telegram-канал.

Ранее появились сообщения, что в НИИ Склифосовского доставили двух граждан с отравлением ртутью. По словам пострадавших, в слойках в пекарне им попались шарики ртути, пишет Ура.ру..