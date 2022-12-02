При УФСИН СО состоялось заседание Общественного совета

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На мероприятии присутствовали: руководство УИС региона, члены Общественного совета при УФСИН и правления благотворительного фонда «Вера», руководитель медиапроектов Константин Бобылев.



Открыл заседание начальник УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов. Он отметил, что в 2022 году членами Общественного совета проведена большая работа по воспитанию сотрудников в духе патриотизма и высокой нравственности.



Оказывалась поддержка ветеранам. Укреплялось сотрудничество с общественными структурами и религиозными конфессиями. Много делалось по социальной реабилитации осужденных, вышедших на свободу после отбытия наказаний.



Участники форума рассмотрели несколько актуальных вопросов. С информацией об итогах деятельности Общественного совета за 2022 год выступил его председатель Павел Покровский. Павел Александрович подчеркнул, что активисты держали под пристальным вниманием круг вопросов, волнующих руководство и сотрудников УИС, заботились о повышении авторитета пенитенциарной системы у самарской общественности.



Организовались мероприятия по социальной защите сотрудников и членов их семей. Детям предоставлялись льготные путевки в летние лагеря отдыха, первоклассникам вручались наборы канцтоваров.



Затем с информацией выступили секретарь Общественного совета Алексей Халитов и начальник отдела воспитательной и социальной работы с личным составом подполковник внутренней службы Вадим Басиев, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

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Фото: пресс-служба УФСИН СО