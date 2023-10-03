Премия Росприроднадзора и ВШЭ запустили обучающий курс для молодежи

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Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова сообщила, что 3 октября Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» совместно с партнером премии НИУ «Высшая школа экономики» запустили образовательный онлайн-курс для молодежи «Экология и устойчивое развитие: проекты, меняющие мир» на платформе «Открытое образование». Курс направлен на поддержку будущих специалистов в сфере экологии и создание проектов в защиту окружающей среды.

Первый раздел образовательного курса открывают лекции главы Росприроднадзора Светланы Радионовой. Слушатели узнают, почему эколог – это профессия будущего, как решать экологические вызовы, которые сегодня стоят перед обществом. Кроме того, спикеры курса дадут мастер-классы по созданию и презентации проектов для премии «Экология – дело каждого», начиная от поиска темы, написания сценариев, эффектного видеооформления и до умения публично представить свою работу, доказать ее актуальность и эффективность.

«Сохранение природы – национальный приоритет. В ближайшие годы в России должны быть решены глобальные задачи в сфере экологии. Для этого требуются высококвалифицированные специалисты с горящими глазами. Найти и вырастить таких поможет наш с Высшей школой экономики образовательный курс. Он даст импульс молодым и амбициозным ребятам попробовать свои силы, поможет определиться с будущей профессией, вовлечет молодежь в решение важнейших экологических проблем и, конечно, даст в руки все инструменты», – сказала Светлана Радионова.

Уникальный онлайн-курс записали ведущие эксперты Высшей школы экономики, Росприроднадзора и международной премии «Экология – дело каждого». Специалисты делятся знаниями и навыками, которые позволят учащимся 8–10 классов иметь конкурсное портфолио, получать преференции при поступлении в вуз и приглашения на стажировки, главная цель – наглядно и доступно показать школьникам и студентам, как придумывать и создавать проекты в сфере экологии.

«В НИУ ВШЭ есть ряд образовательных программ и курсов, посвященных вопросам экологии и устойчивого развития, ведутся международные исследования. Новый курс разработан для того, чтобы вовлечь молодых людей в создание экопроектов. Обучение позволит повысить уровень экологической грамотности молодежи, сформировать активную гражданскую позицию, развить надпрофессиональные навыки, востребованные в современном мире. В итоге слушатели научатся создавать действительно полезные для страны проекты», – отметил ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов.

Образовательный курс – это прикладное пособие по развитию экомышления старшеклассников. Сложные вопросы экологии он доносит понятным языком и помогает молодёжи генерировать идеи, научные и творческие инициативы в защиту природы. Полученные знания расширяют кругозор и возможности самореализации.

«Благодаря тому, что экология – междисциплинарная область, участники могут развиваться в абсолютно разных направлениях, включая, например, экологичный бизнес, урбанистику и дизайн, инженерию, и, конечно, естественно-научные направления. В рамках онлайн-курса мы в Институте экологии НИУ ВШЭ систематизировали наши знания и опыт, пригласили экспертов разных факультетов Вышки и усилили их за счет экспертизы Росприроднадзора и Международной премии «Экология – дело каждого». Надеемся, что курс будет полезен широкому кругу лиц, и вместе мы действительно создадим проекты, меняющие наш мир», – отметила заместитель директора Института экологии к.э.н., доцент Наталья Поротникова.

Высшая школа экономики и премия «Экология — дело каждого» также сотрудничают в рамках Всероссийского чемпионата проектов в сфере экологии и устойчивого развития «ЭкоЛаб» для молодежи. В нём участвуют более 500 партнерских школ НИУ ВШЭ, более 300 членов Технологической платформы «Технологии экологического развития», ведущие компании России в этой сфере, партнер проекта – Движение первых. В рамках чемпионата в Москве и Санкт-Петербурге состоялись очные открытые воркшопы. Спикеры образовательной программы рассказали, как выбрать актуальную тему и создать проектную работу для участия в федеральных конкурсах и грантах. Воркшопы пройдут и в других городах России в очном и онлайн форматах.

Всего в образовательных мероприятиях НИУ ВШЭ и премии приняли участие около 5 тысяч слушателей из России и других стран. В течение года совместные семинары состоялись во многих российских регионах, в том числе в Дагестане и Чечне, с участием десятков школ, колледжей и вузов. Представленные методики проектной деятельности помогают педагогам и наставникам выявлять и развивать таланты, мотивируют молодежь на участие в конкурсах, популяризируют экологическое мышление.

Напомним, «Экология – дело каждого» – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. За два года на конкурс поступили заявки из всех 89 регионов России и еще более 50 стран, а количество работ превысило 55 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы. Прием заявок на третий сезон Премии проходил с 1 марта по 30 сентября на сайте www.экологияделокаждого.рф. Призеры премии получают преимущества при поступлении в НИУ ВШЭ и другие ведущие вузы.

Фотоматериалы предоставлены пресс-центром Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого"