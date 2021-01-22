Предустановки российских приложений на смартфоны не будет

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С 1 апреля 2021 года в России вступает в силу новый закон об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны, планшеты, компьютеры и смарт-ТВ.

Согласно закону, производители техники могут выбрать один из трёх вариантов исполнения: полностью загрузить программу на встроенный накопитель, поставить только иконки для скачивания или ввести диалоговое окно при активации устройства, с помощью которого пользователь сам скачает софт по своему выбору.

Источники Коммерсанта сообщают, что большинство брендов хочет ввести именно окно выбора: что именно качать. Такое решение не устраивает разработчиков, в том числе Яндекс. Компания настаивает, чтобы ее приложения отображались на рабочем столе наравне с сервисами Apple или Google.