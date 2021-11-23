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Предстоящая суббота во всех налоговых инспекциях региона будет рабочей

23 ноября 2021 16:18
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В предстоящую субботу операционные залы инспекций будут открыты с 10 до 15 часов.

Для удобства налогоплательщиков предстоящая суббота во всех налоговых инспекциях региона будет рабочей.

1 декабря - последний день уплаты имущественных налогов за 2020 год. Уже со 2 декабря неплательщикам начнут начисляться пени.

Для того чтобы налогоплательщикам было удобнее исполнить обязанность по уплате налогов в установленный законом срок, Управлением ФНС России по Самарской области принято решение об организации 27 ноября 2021 года во всех налоговых инспекциях региона рабочей субботы с целью выдачи дубликатов налоговых уведомлений (кроме инспекций, в которых прием налогоплательщиков приостановлен. Информацию можно уточнить на сайте ФНС России в разделе «Контакты»). 

В предстоящую субботу операционные залы инспекций будут открыты с 10 до 15 часов.

Оплатить имущественные налоги  можно дистанционно, не выходя из дома.

Каждый плательщик может выбрать наиболее удобный для себя способ уплаты:

– сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического лица». Если Вы не являетесь пользователем сервиса, получить логин и пароль для входа в сервис можно при личном обращении в любую налоговую инспекцию. Пользователи Единого портала госуслуг могут авторизоваться в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» с помощью своей  учетной записи от портала госуслуг;

– мобильное приложение «Налоги ФЛ». «Налоги ФЛ» - мобильное приложение сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Доступ к приложению возможен с помощью пароля, полученного при регистрации Личного кабинета в любом налоговом органе и с помощью подтвержденной учетной записи портала Государственных услуг (gosuslugi.ru);

– сервис «Уплата налогов и пошлин физических лиц». Данный интернет-сервис ФНС России позволяет произвести уплату налогов единым налоговым платежом по индексу документа (указанному в налоговом уведомлении), по уникальному идентификатору начисления (УИН) или заполнив все платежные реквизиты документа;

– онлайн-сервисы банков. В наиболее популярных онлайн-сервисах банков для уплаты налогов следует выбрать раздел «Платежи», затем «Налоги, штрафы, пошлины, бюджетные платежи», далее раздел «Налоги», затем выбрать «Поиск и оплата налогов ФНС (оплата налогов по УИН)», далее нужно ввести УИН из налогового уведомления или отсканировать QR-код и произвести оплату.

 

Фото из открытых источников

 

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