Представительница Управления Росгвардии по Самарской области стала призером окружных соревнований

61

В Дзержинске завершился Чемпионат Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии по легкоатлетическому кроссу. Спортсмены из территориальных управлений и воинских частей со всего Приволжья боролись за звание лучших.



Росгвардейцы соревновались в нескольких дисциплинах: кроссе на 3 и 5 километров. Продемонстрировав волю и выносливость представительница Управления Росгвардии по Самарской области Екатерина Г. стала бронзовым призером окружных соревнований в кроссе на 3 километра.



Победителям в командном и личном первенствах были вручены медали и грамоты, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области