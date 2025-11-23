Представительница Самарской области — в финале Премии Президентской платформы «Россия страна возможностей»

148

На участие было подано 58 000 заявок из всех регионов страны. Экспертный совет отобрал 100 финалистов по 10 в каждой из 10 номинаций. Среди них участница из Самарской области Мадина Гумерова. Она претендует на победу в номинации «Предпринимательство».

Мадина Гумерова популяризирует русский стиль в предметном дизайне, является основателем сети салонов мебели российских дизайнеров «Предметы», преподавателем НИУ ВШЭ.

Премия Президентской платформы «Россия — страна возможностей» была учреждена по поручению Президента РФ для поддержки талантливых и целеустремленных россиян, чьи проекты способствуют положительным изменениям в обществе.