Представители «Школы героев» приняли участие в дне памяти неизвестного солдата на площади Славы в Самаре

3 декабря, в День Неизвестного Солдата, площадь Славы в Самаре объединила сотни людей разных поколений. С цветами к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине пришли ветераны, представители власти, школьники, студенты, курсанты, жители города. Эта дата – символ признательности всем защитникам Отечества, чьи имена остались неизвестны, но чей подвиг бессмертен.

Среди участников церемонии возложения цветов - представители проекта «Школа героев», действующего по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентского - «Время героев». Их участие подчеркивает прямую связь героического прошлого и настоящего.

«В Великой Отечественной войне у меня участвовали два прадеда. Один был летчиком, отдал свою жизнь в ходе сражений, второй -тоже погиб в 1942 году и не дошел до Берлина, к сожалению, - рассказал член ассоциации ветеранов СВО, выпускник первого потока «Школы героев» Максим Меделяев. – И сегодня, как участник борьбы с неофашизмом я чувствую особую ответственность перед каждым, кто отдал жизнь за Родину. Подвиг наших дедов и подвиг наших современников – это единая цепь служения Отечеству. И сейчас, на площади, я вижу связь поколений: от ветеранов до самых юных. Это и есть живая передача памяти, тот самый патриотизм в действии, ценности которого заложены в нашей программе».

Эту мысль продолжил Максим Баранович, ветеран СВО и также участник «Школы героев»: «Этот день памяти – особый. Мы вспоминаем всех, кто не вернулся, и тех, с кем пришлось идти в бой совсем недавно. Это осознание долга перед павшими и возможность передать эту память дальше».

Герой Российской Федерации Сергей Тулин в Самару на церемонию возложения цветов приехал из Москвы. Участник всероссийской акции «Вахта Героев» отметил: «Я прошел несколько локальных войн в составе воздушных десантных войск, командуя батальонами, полками ВДВ. Я хочу постоянно помнить своих подчиненных, солдат, которые погибли на полях сражений. Поэтому для меня этот день священный и очень значимый».

Особую роль в сохранении исторической памяти играет ежедневный труд поисковых отрядов. Их работа – это возвращение имен, сокращение скорбного списка «неизвестных» солдат.

«Совсем недавно нам удалось установить имя бойца, поднятого под Псковом. Это наш земляк, Евдоким Иванович Козин, уроженец Исаклинского района Куйбышевской области. Мы нашли его дочь, внуков и правнуков, которые живут в Самаре. Благодаря такой работе, «неизвестных» солдат становится меньше», - подчеркнула активист поискового отряда «Сокол» Самарского университета Яна Фёдорова.

Фото: "Волжская коммуна"