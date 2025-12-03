Представители «Школы героев» приняли участие в дне памяти неизвестного солдата на площади Славы в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
«Запрещено размещать украшения, которые могут помешать экстренной эвакуации или создать угрозу возгорания», — пояснил специалист.
Юрист: установка елки в подъезде грозит штрафом
Это связано с необходимостью проведения комплексной работы по его восстановлению — переход серьёзно пострадал в результате актов вандализма.
С 3 декабря надземный переход у поселка Мехзавод закрыт для проведения ремонта
С начала текущего года в регионе произошли 23 случая отправления людей угарным газом. Общее количество пострадавших составило 40 человек, включая 15 детей. Погибли, к сожалению, 6 человек.
МЧС СО: бытовой газ может нести опаснoсть
Первая партия воды поступит в поезда уже до конца текущего года. Планируется, что за год будет производиться порядка 100 тысяч 19-литровых емкостей.
В пассажирском вагонном депо Самары открыта собственная линия по производству бутилированной питьевой воды «Дорожная»
Чтобы защитить себя необходимо избегать случайных половых контактов, использовать барьерные средства контрацепции и регулярно проходить обследования.
Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья помогает выявить инфекции, передающиеся половым путём, на ранних стадиях
Современная система телефонного оповещения позволяет приглашать жителей в удобное для них время, что значительно повышает доступность и охват профилактических мероприятий.
В самарской поликлинике №14 внедрят новую систему обзвона пациентов для повышения эффективности диспансеризации
В мероприятии приняли участие 300 спортсменов из Самары, Сызрани, Отрадного, Кинель-Черкассов и Хворостянки.
В Самаре состоялся фестиваль аэробики «Волжский марафон»
В Ижевске состоялись всероссийские соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия. 
Анна Тимофеева из Самарской области выиграла всероссийские соревнования по пулевой стрельбе
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Представители «Школы героев» приняли участие в дне памяти неизвестного солдата на площади Славы в Самаре

218
3 декабря, в День Неизвестного Солдата, площадь Славы в Самаре объединила сотни людей разных поколений.

3 декабря, в День Неизвестного Солдата, площадь Славы в Самаре объединила сотни людей разных поколений. С цветами к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине пришли ветераны, представители власти, школьники, студенты, курсанты, жители города. Эта дата – символ признательности всем защитникам Отечества, чьи имена остались неизвестны, но чей подвиг бессмертен.

Среди участников церемонии возложения цветов - представители проекта «Школа героев», действующего по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентского - «Время героев». Их участие подчеркивает прямую связь героического прошлого и настоящего.

«В Великой Отечественной войне у меня участвовали два прадеда. Один был летчиком, отдал свою жизнь в ходе сражений, второй -тоже погиб в 1942 году и не дошел до Берлина, к сожалению, -  рассказал член ассоциации ветеранов СВО, выпускник первого потока «Школы героев» Максим Меделяев. – И сегодня, как участник борьбы с неофашизмом я чувствую особую ответственность перед каждым, кто отдал жизнь за Родину. Подвиг наших дедов и подвиг наших современников – это единая цепь служения Отечеству.  И сейчас, на площади, я вижу связь поколений: от ветеранов до самых юных. Это и есть живая передача памяти, тот самый патриотизм в действии, ценности которого заложены в нашей программе».

Эту мысль продолжил Максим Баранович, ветеран СВО и также участник «Школы героев»: «Этот день памяти – особый. Мы вспоминаем всех, кто не вернулся, и тех, с кем пришлось идти в бой совсем недавно. Это осознание долга перед павшими и возможность передать эту память дальше».

Герой Российской Федерации Сергей Тулин в Самару на церемонию возложения цветов приехал из Москвы. Участник всероссийской акции «Вахта Героев» отметил: «Я прошел несколько локальных войн в составе воздушных десантных войск, командуя батальонами, полками ВДВ. Я хочу постоянно помнить своих подчиненных, солдат, которые погибли на полях сражений. Поэтому для меня этот день священный и очень значимый».

Особую роль в сохранении исторической памяти играет ежедневный труд поисковых отрядов. Их работа – это возвращение имен, сокращение скорбного списка «неизвестных» солдат.

«Совсем недавно нам удалось установить имя бойца, поднятого под Псковом. Это наш земляк, Евдоким Иванович Козин, уроженец Исаклинского района Куйбышевской области. Мы нашли его дочь, внуков и правнуков, которые живут в Самаре. Благодаря такой работе, «неизвестных» солдат становится меньше», - подчеркнула активист поискового отряда «Сокол» Самарского университета Яна Фёдорова. 

 

Фото:  "Волжская коммуна"

Теги: Самара

Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  
3 декабря 2025  18:45
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича
206
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
3 декабря 2025  16:59
Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
212
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
3 декабря 2025  12:58
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
276
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
3 декабря 2025  11:33
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
550
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
3 декабря 2025  10:44
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
281
