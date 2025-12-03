Представители самарской «Школы героев» станут участниками Всероссийского форума ветеранов «Вместе победим!»

10 декабря 2025 года в Национальном центре «Россия» в Москве фонд «Защитники Отечества» даст старт Всероссийскому форуму ветеранов «Вместе победим!». Мероприятие объединит около 1000 участников специальной военной операции, представляющих все 89 регионов страны.

Форум создан как масштабная и эффективная площадка для прямого конструктивного взаимодействия между героями СВО, государством и обществом. В работе мероприятия примут участие представители Администрации Президента, Правительства РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Русской Православной Церкви, руководители ключевых министерств и ведомств, а также эксперты и социальные координаторы фонда «Защитники Отечества».

От нашего региона чести принять участие в Форуме удостоены ветераны – выпускники и участники проекта «Школа Героев»: Пудов Владимир Викторович, Растегаев Андрей Евгеньевич, Яшин Константин Игоревич, Алексеев Сергей Михайлович, Яковлев Владислав Сергеевич, Калимуллин Ринат Рафаилович, Елхимов Сергей Иванович, Зорин Олег Леонидович, Глухов Сергей Владимирович, Ветошкин Олег Александрович, Курбангалеев Евгений Федорович, Сибилёв Сергей Евгеньевич, Мартемьянов Матвей Дмитриевич. Шарков Александр Андреевич, Озеров Евгений Николаевич, Шияпов Раиль Имильевич, Кудаков Павел Алексеевич.

Именно их участие, конкретные предложения и озвученные потребности станут основой для дальнейшей совместной работы по совершенствованию государственной политики в сфере поддержки ветеранов и их семей.

В фокусе внимания Форума – максимально практические вопросы социальной адаптации и комплексной поддержки ветеранов СВО и их семей. В программе запланировано предметное обсуждение тем трудоустройства, вовлечения в спорт и адаптивную физическую культуру, обеспечения психологического благополучия, а также значимой роли самих ветеранов в патриотическом воспитании молодежи.

Особое значение организаторы придают созданию крепкого сообщества единомышленников. «Важно не только оказывать системную помощь, но и создать среду, где герои могут общаться, делиться опытом и поддерживать друг друга. Они должны активно участвовать в общественной жизни, а их пример – лечь в основу воспитания нового поколения», – отмечают в фонде.

Для оперативной работы с индивидуальными запросами участников на Форуме будут развернуты тематические консультационные столы. Ветераны смогут получить исчерпывающие разъяснения и адресную помощь по самому широкому спектру вопросов: от психологической поддержки и социальной реабилитации до юридического сопровождения и карьерного консультирования.

«Наша ключевая задача – содействовать героям в возвращении к мирной жизни, обеспечив им достойные условия и возможности для самореализации. Важно, чтобы их беспримерный опыт, сила духа и преданность Родине продолжали приносить пользу стране уже в новых условиях», – подчеркивается в миссии фонда «Защитники Отечества».

Форум «Вместе победим!» призван стать отправной точкой для выработки конкретных решений и укрепления сотрудничества между всеми структурами, задействованными в поддержке ветеранов. Его итогом должна стать консолидация общих усилий для выполнения главной цели – построения эффективной и отзывчивой системы всесторонней помощи защитникам Отечества и их семьям.