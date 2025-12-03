Представители самарской «Школы героев» станут участниками Всероссийского форума ветеранов «Вместе победим!»

Я нашел ошибку
Главные новости:
«Запрещено размещать украшения, которые могут помешать экстренной эвакуации или создать угрозу возгорания», — пояснил специалист.
Юрист: установка елки в подъезде грозит штрафом
Это связано с необходимостью проведения комплексной работы по его восстановлению — переход серьёзно пострадал в результате актов вандализма.
С 3 декабря надземный переход у поселка Мехзавод закрыт для проведения ремонта
С начала текущего года в регионе произошли 23 случая отправления людей угарным газом. Общее количество пострадавших составило 40 человек, включая 15 детей. Погибли, к сожалению, 6 человек.
МЧС СО: бытовой газ может нести опаснoсть
Первая партия воды поступит в поезда уже до конца текущего года. Планируется, что за год будет производиться порядка 100 тысяч 19-литровых емкостей.
В пассажирском вагонном депо Самары открыта собственная линия по производству бутилированной питьевой воды «Дорожная»
Чтобы защитить себя необходимо избегать случайных половых контактов, использовать барьерные средства контрацепции и регулярно проходить обследования.
Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья помогает выявить инфекции, передающиеся половым путём, на ранних стадиях
Современная система телефонного оповещения позволяет приглашать жителей в удобное для них время, что значительно повышает доступность и охват профилактических мероприятий.
В самарской поликлинике №14 внедрят новую систему обзвона пациентов для повышения эффективности диспансеризации
В мероприятии приняли участие 300 спортсменов из Самары, Сызрани, Отрадного, Кинель-Черкассов и Хворостянки.
В Самаре состоялся фестиваль аэробики «Волжский марафон»
В Ижевске состоялись всероссийские соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия. 
Анна Тимофеева из Самарской области выиграла всероссийские соревнования по пулевой стрельбе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.46
-0.24
EUR 89.85
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Представители самарской «Школы героев» станут участниками Всероссийского форума ветеранов «Вместе победим!»

209
Форум «Вместе победим!» призван стать отправной точкой для выработки конкретных решений и укрепления сотрудничества между всеми структурами, задействованными в поддержке ветеранов.

10 декабря 2025 года в Национальном центре «Россия» в Москве фонд «Защитники Отечества» даст старт Всероссийскому форуму ветеранов «Вместе победим!». Мероприятие объединит около 1000 участников специальной военной операции, представляющих все 89 регионов страны.
Форум создан как масштабная и эффективная площадка для прямого конструктивного взаимодействия между героями СВО, государством и обществом. В работе мероприятия примут участие представители Администрации Президента, Правительства РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Русской Православной Церкви, руководители ключевых министерств и ведомств, а также эксперты и социальные координаторы фонда «Защитники Отечества».
От нашего региона чести принять участие в Форуме удостоены ветераны – выпускники и участники проекта «Школа Героев»: Пудов Владимир Викторович, Растегаев Андрей Евгеньевич, Яшин Константин Игоревич, Алексеев Сергей Михайлович, Яковлев Владислав Сергеевич, Калимуллин Ринат Рафаилович, Елхимов Сергей Иванович, Зорин Олег Леонидович, Глухов Сергей Владимирович, Ветошкин Олег Александрович, Курбангалеев Евгений Федорович, Сибилёв Сергей Евгеньевич, Мартемьянов Матвей Дмитриевич. Шарков Александр Андреевич, Озеров Евгений Николаевич, Шияпов Раиль Имильевич, Кудаков Павел Алексеевич.
Именно их участие, конкретные предложения и озвученные потребности станут основой для дальнейшей совместной работы по совершенствованию государственной политики в сфере поддержки ветеранов и их семей.
В фокусе внимания Форума – максимально практические вопросы социальной адаптации и комплексной поддержки ветеранов СВО и их семей. В программе запланировано предметное обсуждение тем трудоустройства, вовлечения в спорт и адаптивную физическую культуру, обеспечения психологического благополучия, а также значимой роли самих ветеранов в патриотическом воспитании молодежи.
Особое значение организаторы придают созданию крепкого сообщества единомышленников. «Важно не только оказывать системную помощь, но и создать среду, где герои могут общаться, делиться опытом и поддерживать друг друга. Они должны активно участвовать в общественной жизни, а их пример – лечь в основу воспитания нового поколения», – отмечают в фонде.
Для оперативной работы с индивидуальными запросами участников на Форуме будут развернуты тематические консультационные столы. Ветераны смогут получить исчерпывающие разъяснения и адресную помощь по самому широкому спектру вопросов: от психологической поддержки и социальной реабилитации до юридического сопровождения и карьерного консультирования.
«Наша ключевая задача – содействовать героям в возвращении к мирной жизни, обеспечив им достойные условия и возможности для самореализации. Важно, чтобы их беспримерный опыт, сила духа и преданность Родине продолжали приносить пользу стране уже в новых условиях», – подчеркивается в миссии фонда «Защитники Отечества».
Форум «Вместе победим!» призван стать отправной точкой для выработки конкретных решений и укрепления сотрудничества между всеми структурами, задействованными в поддержке ветеранов. Его итогом должна стать консолидация общих усилий для выполнения главной цели – построения эффективной и отзывчивой системы всесторонней помощи защитникам Отечества и их семьям.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Это связано с необходимостью проведения комплексной работы по его восстановлению — переход серьёзно пострадал в результате актов вандализма.
03 декабря 2025, 20:51
С 3 декабря надземный переход у поселка Мехзавод закрыт для проведения ремонта
Это связано с необходимостью проведения комплексной работы по его восстановлению — переход серьёзно пострадал в результате актов вандализма. Благоустройство
123
С начала текущего года в регионе произошли 23 случая отправления людей угарным газом. Общее количество пострадавших составило 40 человек, включая 15 детей. Погибли, к сожалению, 6 человек.
03 декабря 2025, 20:31
МЧС СО: бытовой газ может нести опаснoсть
С начала текущего года в регионе произошли 23 случая отправления людей угарным газом. Общее количество пострадавших составило 40 человек, включая 15 детей.... Общество
134
Первая партия воды поступит в поезда уже до конца текущего года. Планируется, что за год будет производиться порядка 100 тысяч 19-литровых емкостей.
03 декабря 2025, 20:08
В пассажирском вагонном депо Самары открыта собственная линия по производству бутилированной питьевой воды «Дорожная»
Первая партия воды поступит в поезда уже до конца текущего года. Планируется, что за год будет производиться порядка 100 тысяч 19-литровых емкостей. Новости компаний
173
В центре внимания
Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  
3 декабря 2025  18:45
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича
206
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
3 декабря 2025  16:59
Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
212
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
3 декабря 2025  12:58
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
276
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
3 декабря 2025  11:33
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
550
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
3 декабря 2025  10:44
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
281
Весь список