Представители Самарской области приняли участие в III Всероссийском съезде школ креативных индустрий

Всероссийский съезд школ креативных индустрий состоялся 13–14 ноября в Уфе и собрал около 170 руководителей и преподавателей школ из 52 субъектов России.



Самарскую область представляли: руководитель ШКИ г.о. Тольятти Меркулова Светлана и преподаватель студии анимации и 3 D графики; ШКИ г.о. Кинель директор Екатерина Шапошникова и педагог отделения "Дизайн" Роман Козятинский.



Екатерина Шапошникова представила наработанный опыт в рамках презентации лучших практик проектной деятельности ШКИ России. Она поделилась проектами, созданными студентами ШКИ из Кинеля.



Основная тема встречи была посвящена роли проектной деятельности в образовательной практике. Эксперты обсудили современные методы продюсирования, механизмы эффективного взаимодействия с индустриальным сектором и новые принципы проектирования образовательных программ. Значительное внимание на съезде уделили успехам региональных школ креативных индустрий.

Фото: минкульт СО