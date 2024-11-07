Представители общественной организации инвалидов-колясочников Самары протестировали обновленные трамваи

Я нашел ошибку
Главные новости:
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком а 5 лет с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф в доход государства в размере 4,5 миллионов рублей.
Осужден бывший врио замминистра транспорта Самарской области за получение взятки
Причиной произошедшего явилась конфликтная ситуация на дороге при пересечении перекрестка.
В Самаре возбуждено уголовное дело из-за дорожного конфликта с участием мигранта
Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Воеводин Александр Владимирович принял участие в возложении цветов к памятной стеле.
Сотрудники СУ СКР СО приняли участие в мероприятиях, посвященных Параду Памяти
В завершение официальной части ребята посетили выставку пожарно-спасательной техники.
Учащиеся 12 общеобразовательных школ Самары вступили в ряды дружин юных пожарных
В Самаре ночью -1, -3°С, днем 0, +2°С. Местами гололедица.
8 ноября в губернии местами небольшой снег, гололед, до -3°С
Сейчас экологические инспекторы проводят рейды.
Врио минлесхоза СО Артем Ефимов провел совещание с регоператором «Экология» и перевозчиками
Посольство помогает россиянам, застрявшим в Японии на круизном лайнере из-за поломки
Главной темой этого марафона Знание.Первые стал образ будущего России.
Молодежная делегация от Самарской области вернулась с просветительского марафона Знание.Первые
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.22
0.16
EUR 105.71
-1.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«На берегу великой реки»: СОУНБ приглашает на выставку работ самарского художника Андрея Березина
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет закрытие выставки «Было/Не было»
Мероприятия Музея Рязанова 7 и 9 ноября в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Представители общественной организации инвалидов-колясочников Самары протестировали обновленные трамваи

7 ноября 2024 15:25
194
Первое, с чего началось тестирование, – оценка возможности заезда в салоны по откидным аппарелям.

Городская среда должна отвечать современным требованиям и быть доступной для всех горожан, включая граждан с ограниченными возможностями здоровья и другое маломобильное население. Следуя этому принципу, в Самаре продолжается работа по многим направлениям, в том числе касающимся услуг перевозок общественным транспортом.

Так, для оценки возможностей обновленного парка вагонов в Северное трамвайное депо МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» пригласили представителей Самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница».

Напомним, что ранее на линию выпустили 12 новых трамваев белорусского производства, приобретенных в 2022 году. Также на базе предприятия-перевозчика запущена программа модернизации трамваев «Татра Т3», эксплуатация которых началась в 70-х годах прошлого столетия, и недавно в МП «ТТУ» с профильного завода получили первые, изменившиеся до неузнаваемости вагоны в количестве 3-х единиц. Они также задействованы в перевозках.

«После модернизации от наших старых трамваев остались только тележки, но и те отремонтированы. Все остальное – корпус, «начинка», салонное оборудование, – современное. Реконструированный транспорт, как и новый, в целом отвечает потребностям маломобильного населения. Но мы нацелены на дальнейшее усовершенствование парка, чтобы он был максимально адаптирован для перевозок инвалидов-колясочников. Поэтому важно быть в постоянном диалоге с общественными организациями, тестировать транспортные средства», – отмечает заместитель директора ТТУ Самары Валерий Бобков.

Первое, с чего началось тестирование, – оценка возможности заезда в салоны по откидным аппарелям.

«В коляске я почти 10 лет. Постоянно находиться дома очень тяжело. Нам, инвалидам, тоже важно бывать на улице, отдыхать, для нас это большая радость. Иногда вызываю социальное такси. Только в последние годы стала ездить в общественном транспорте, ведь раньше для этого не было подходящих условий, – рассказывает жительница Самары Ольга Зубова. – Самое главное – попасть в трамвай или другой вид городского транспорта. У новых трамваев есть устройство для подъема на коляске. Внутри вагон вполне комфортный: информационные экраны, площадка для проезда коляски, места для маломобильных, оборудованные ремнями безопасности. Доступна кнопка вызова водителя. Насколько я знаю, ею пользуются нечасто. Обычно говоришь, до какой остановки нужно доехать. Водитель или кондуктор видят, что в салоне такие пассажиры, как я, и помогают».

«Не ожидал, что можно так переделать старые вагоны «Татра»: выглядят, как новые трамваи. Внутри удобно размещено все необходимое для маломобильных пассажиров – не только кнопка связи с водителем, но и поручни, ремни. До всего можно легко дотянуться, – поясняет житель Самары Сергей Татаринцев, который после инсульта вынужден пользоваться инвалидной коляской. – Чтобы нормально заехать в салон и покинуть его даже без помощи других людей, лучше выбирать остановки с современными посадочными платформами, тогда угол наклона откидной аппарели трамвая меньше».

В депо, где проходило тестирование транспорта, таких условий нет. В любом случае, замечания и предложения профильным департаментом и МП «ТТУ» учтены.

По заверению Валерия Бобкова, при дальнейшей модернизации вагонов обратят внимание специалистов завода на то, что для эксплуатации в зимних условиях поверхность аппарелей должна быть максимально противоскользящей, а над ней не должны возвышаться металлические детали крепления, которые создают небольшие препятствия для перемещения коляски.

«Люди с инвалидностью пользуются разными модификациями колясок. И чтобы на каждой можно было заехать без проблем, нужна аппарель немного длиннее или выдвижная, раскладная. Понимаем, что применение такого решения может повлечь дополнительные расходы для транспортного предприятия и трудности в обслуживании, но если появится техническая возможность оборудовать более совершенную аппарель, маломобильным пассажирам будет удобнее, – считает председатель Самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» Евгений Печерских. – В новом транспорте двери широкие, поэтому неплохо оснащать входное пространство и дополнительными поручнями».

Возможности внесения изменений будут проработаны.

«Сначала предложения рассмотрим вместе со специалистами МП «ТТУ». Если изменения не повлияют на конструктив вагона и безопасность перевозок, технические решения реализуют в ремонтной зоне предприятия. В противном случае для продолжения реконструкции старых вагонов потребуется, прежде всего, внесение коррективов в техническое задание. Эти вопросы связаны и с гарантийными обязательствами завода-изготовителя, – сообщает заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Александр Ерополов. – О потребностях маломобильного населения мы никогда не забываем. Многие вопросы учтены при заказе новых вагонов «Львёнок». Заключен договор лизинга на поставку 71 односекционного трамвая, в том числе 40 единиц – в 2025 году, 31 единицы – в 2026 году. Ожидаем, что поставки в Самару начнутся в феврале следующего года».

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Причиной произошедшего явилась конфликтная ситуация на дороге при пересечении перекрестка.
07 ноября 2024, 18:53
В Самаре возбуждено уголовное дело из-за дорожного конфликта с участием мигранта
Причиной произошедшего явилась конфликтная ситуация на дороге при пересечении перекрестка. Закон
17
Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Воеводин Александр Владимирович принял участие в возложении цветов к памятной стеле.
07 ноября 2024, 18:40
Сотрудники СУ СКР СО приняли участие в мероприятиях, посвященных Параду Памяти
Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Воеводин Александр Владимирович принял участие в возложении цветов к памятной стеле. Общество
43
В завершение официальной части ребята посетили выставку пожарно-спасательной техники.
07 ноября 2024, 18:10
Учащиеся 12 общеобразовательных школ Самары вступили в ряды дружин юных пожарных
В завершение официальной части ребята посетили выставку пожарно-спасательной техники. Общество
52
В центре внимания
Региональный кабинет министров рассмотрел ряд вопросов повестки, первым из которых стал вопрос об исполнении областного бюджета за прошедшие девять месяцев.
7 ноября 2024  19:44
На заседании облправительства обсудили исполнение бюджета за девять месяцев текущего года
0
В этом году тема парада – «Наша семья – наша Победа!». Она выбрана в связи с проведением Года семьи в России.
7 ноября 2024  16:59
На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти
244
Ряд подрядчиков уже вышли в плановый режим вывоза ТКО с контейнерных площадок в Самаре
7 ноября 2024  12:31
Ряд подрядчиков уже вышли в плановый режим вывоза ТКО с контейнерных площадок в Самаре
244
Сегодня в 12:00 на площади Куйбышева в Самаре состоится традиционный Парад Памяти. 
7 ноября 2024  09:40
Сегодня в 12:00 на площади Куйбышева в Самаре состоится традиционный Парад Памяти
474
Передача опыта, самореализация, общение с молодежью: самарцы рассказали, каково быть наставником
6 ноября 2024  13:05
Передача опыта, самореализация, общение с молодежью: самарцы рассказали, каково быть наставником
492
Весь список