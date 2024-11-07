Представители общественной организации инвалидов-колясочников Самары протестировали обновленные трамваи

194

Городская среда должна отвечать современным требованиям и быть доступной для всех горожан, включая граждан с ограниченными возможностями здоровья и другое маломобильное население. Следуя этому принципу, в Самаре продолжается работа по многим направлениям, в том числе касающимся услуг перевозок общественным транспортом.

Так, для оценки возможностей обновленного парка вагонов в Северное трамвайное депо МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» пригласили представителей Самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница».

Напомним, что ранее на линию выпустили 12 новых трамваев белорусского производства, приобретенных в 2022 году. Также на базе предприятия-перевозчика запущена программа модернизации трамваев «Татра Т3», эксплуатация которых началась в 70-х годах прошлого столетия, и недавно в МП «ТТУ» с профильного завода получили первые, изменившиеся до неузнаваемости вагоны в количестве 3-х единиц. Они также задействованы в перевозках.

«После модернизации от наших старых трамваев остались только тележки, но и те отремонтированы. Все остальное – корпус, «начинка», салонное оборудование, – современное. Реконструированный транспорт, как и новый, в целом отвечает потребностям маломобильного населения. Но мы нацелены на дальнейшее усовершенствование парка, чтобы он был максимально адаптирован для перевозок инвалидов-колясочников. Поэтому важно быть в постоянном диалоге с общественными организациями, тестировать транспортные средства», – отмечает заместитель директора ТТУ Самары Валерий Бобков.

Первое, с чего началось тестирование, – оценка возможности заезда в салоны по откидным аппарелям.

«В коляске я почти 10 лет. Постоянно находиться дома очень тяжело. Нам, инвалидам, тоже важно бывать на улице, отдыхать, для нас это большая радость. Иногда вызываю социальное такси. Только в последние годы стала ездить в общественном транспорте, ведь раньше для этого не было подходящих условий, – рассказывает жительница Самары Ольга Зубова. – Самое главное – попасть в трамвай или другой вид городского транспорта. У новых трамваев есть устройство для подъема на коляске. Внутри вагон вполне комфортный: информационные экраны, площадка для проезда коляски, места для маломобильных, оборудованные ремнями безопасности. Доступна кнопка вызова водителя. Насколько я знаю, ею пользуются нечасто. Обычно говоришь, до какой остановки нужно доехать. Водитель или кондуктор видят, что в салоне такие пассажиры, как я, и помогают».

«Не ожидал, что можно так переделать старые вагоны «Татра»: выглядят, как новые трамваи. Внутри удобно размещено все необходимое для маломобильных пассажиров – не только кнопка связи с водителем, но и поручни, ремни. До всего можно легко дотянуться, – поясняет житель Самары Сергей Татаринцев, который после инсульта вынужден пользоваться инвалидной коляской. – Чтобы нормально заехать в салон и покинуть его даже без помощи других людей, лучше выбирать остановки с современными посадочными платформами, тогда угол наклона откидной аппарели трамвая меньше».

В депо, где проходило тестирование транспорта, таких условий нет. В любом случае, замечания и предложения профильным департаментом и МП «ТТУ» учтены.

По заверению Валерия Бобкова, при дальнейшей модернизации вагонов обратят внимание специалистов завода на то, что для эксплуатации в зимних условиях поверхность аппарелей должна быть максимально противоскользящей, а над ней не должны возвышаться металлические детали крепления, которые создают небольшие препятствия для перемещения коляски.

«Люди с инвалидностью пользуются разными модификациями колясок. И чтобы на каждой можно было заехать без проблем, нужна аппарель немного длиннее или выдвижная, раскладная. Понимаем, что применение такого решения может повлечь дополнительные расходы для транспортного предприятия и трудности в обслуживании, но если появится техническая возможность оборудовать более совершенную аппарель, маломобильным пассажирам будет удобнее, – считает председатель Самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» Евгений Печерских. – В новом транспорте двери широкие, поэтому неплохо оснащать входное пространство и дополнительными поручнями».

Возможности внесения изменений будут проработаны.

«Сначала предложения рассмотрим вместе со специалистами МП «ТТУ». Если изменения не повлияют на конструктив вагона и безопасность перевозок, технические решения реализуют в ремонтной зоне предприятия. В противном случае для продолжения реконструкции старых вагонов потребуется, прежде всего, внесение коррективов в техническое задание. Эти вопросы связаны и с гарантийными обязательствами завода-изготовителя, – сообщает заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Александр Ерополов. – О потребностях маломобильного населения мы никогда не забываем. Многие вопросы учтены при заказе новых вагонов «Львёнок». Заключен договор лизинга на поставку 71 односекционного трамвая, в том числе 40 единиц – в 2025 году, 31 единицы – в 2026 году. Ожидаем, что поставки в Самару начнутся в феврале следующего года».

Фото: администрация Самары