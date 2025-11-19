Представители губернии приняли участие в первом Всероссийском съезде родительских комитетов

143

Первый Всероссийский съезд родительских комитетов, объединивший 600 участников из 89 регионов России, завершился в Московском дворце пионеров 18 ноября 2025 года. Мероприятие было организовано Минпросвещения России, Обществом «Знание» и Росдетцентром. Программа дала возможность подвести итоги уже проделанной работы при участии активных родителей со всей страны и наметить планы дальнейшего сотрудничества в образовательном пространстве. Съезд стал площадкой для обмена опытом и лучшими практиками, обсуждения настоящего и будущего системы воспитания в школах.

Свое приветствие участникам мероприятия направил Президент России Владимир Путин, его зачитал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Глава государства подчеркнул, что съезд способствует решению важных задач — укреплению института семьи, воспитанию подрастающего поколения на основе духовно-нравственных идеалов, ценностей патриотизма и гражданственности.

«Уверен, что форум пройдёт в творческом, конструктивном ключе, позволит участникам обсудить актуальные, значимые для родителей, детей и педагогов проблемы, обменяться накопленным опытом, выйти на конкретные инициативы, которые послужат совершенствованию системы отечественного образования и просвещения в интересах России и её будущего. Желаю вам успешной, плодотворной работы и всего самого доброго», — отметил Президент.

На съезде собрались члены Всероссийского родительского комитета, ведущие специалисты по работе с родительским сообществом Росдетцентра, советники директоров по воспитанию, председатели региональных родительских комитетов. Самарскую область представляли Игорь Бочков, член Всероссийского родительского комитета, директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей «Технический» имени С.П. Королева» и Климова Елена, председатель областного родительского собрания, заместитель директора Центра общественных организаций» м.р.Сергиевский. В числе участников от региона также было 16 представителей родительской общественности.

Обращаясь к участникам, Сергей Кириенко подчеркнул, что родкомы стали полноценными партнерами государства. От воспитания подрастающего поколения зависит будущее страны, именно поэтому в 2024 и 2025 годах Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда Президента Российской Федерации 1 млрд рублей на поддержку проектов в рамках Конкурса инициатив родительских сообществ.

«За год 1211 проектов родительских комитетов получили поддержку. И это не разовое решение. По поручению Президента Правительство Российской Федерации уже заложило по 1 млрд рублей в трехлетний бюджет, поэтому конкурс будет продолжаться ежегодно. Это показывает отношение Президента, его оценку значимости и важности этой работы. В целом решениями Президента у нас создана целая система для поддержки детей и воспитания. Поэтому очень прошу вас активнее включаться во все эти проекты. Вместе с вами нам надо сделать так, чтобы вся система действительно работала на воспитание и создание условий для самореализации и развития наших детей», — сказал Сергей Кириенко.

Конкурс инициатив родительских сообществ был запущен Обществом «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ в 2024 году. По итогам года в конкурсе приняли участие 8,5 тысяч школ, из которых 47% расположены в сельской местности. На реализацию проектов победителей были выделены денежные премии в размере от 200 тыс. до 2 млн рублей. Так в школах появились интерактивные музеи и научные классы, заработали семейные театры и киноклубы, проводятся живые уроки истории в формате фестивалей, экскурсии на производства, семейные волонтерские программы, путешествия по городам России и многое другое.

Участников съезда также поприветствовал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что проведение Всероссийского съезда родительских комитетов играет большую роль во взаимодействии между родителями и системой образования.

«По поручению Президента России в 2020 году воспитание вернулось в школы. В России создана целая система воспитания, которая сегодня успешно работает, в том числе благодаря деятельности советников директоров по воспитанию, которые связывают педагогические коллективы и родителей. Важно, что родители выступают нашими союзниками в реализации ключевых проектов. Сегодня здесь присутствуют представители разных регионов, и съезд выступает площадкой для нашего взаимодействия и обмена опытом. Дорогие родители, нам важно услышать ваши предложения, чтобы продолжить совместно развивать систему образования», — подчеркнул Сергей Кравцов.

В рамках съезда наградили активных родителей и педагогов. Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко вручил благодарственные письма Президента Российской Федерации, а Министр просвещения РФ Сергей Кравцов — ведомственные награды Минпросвещения России.

Программа съезда охватила наиболее актуальные вопросы по воспитанию и образованию подрастающего поколения. В первый день съезда, 17 ноября, прошли совещания и тематические встречи. Также участники защитили групповые проекты по темам воспитания и работе родительских комитетов всех уровней.

Во второй день состоялось заседание Всероссийского родительского комитета с участием Председателя Правления «Движения Первых», Героя Российской Федерации Артура Орлова, генерального директора Общества «Знание» Максима Древаля, заместителя руководителя Росмолодежи Юрия Лескина. Обсуждали программу просвещения родителей детей дошкольного возраста, просветительские проекты Общества «Знание», предложения по совместной работе родительского сообщества с федеральными ведомствами.

Было принято решение усилить просветительскую деятельность, чтобы родительское сообщество было максимально проинформировано о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Кроме того, подвели итоги работы ВРК в 2025 году и утвердили план работы на следующий год. Также в рамках заседания состоялось вручение грамот и благодарностей от Российского общества «Знание». Максим Древаль вручил Игорю Бочкову Почетную грамоту Российского общества «Знание», а Елене Климовой Благодарность Российского общества «Знание».

В этот же день выдающиеся лекторы на примерах подвигов раскрыли ценности патриотизма, рассказали о государственной поддержке семей, о роли спорта и культурного наследия в воспитании нового поколения, а также о цифровых сервисах для взаимодействия семьи и школы. Среди спикеров — Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, сенатор Российской Федерации, трехкратный победитель Олимпийских игр, Герой Российской Федерации Александр Карелин, вице-президент по стратегическим проектам VK Руслан Хайбуллов, директор департамента по патриотической работе Общества «Знание», Герой Российской Федерации Балдан Цыдыпов, Директор Центра спортивной подготовки сборных команд России, участник программы «Время героев» Роман Гришин, актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации Александр Олешко и другие.

Съезду предшествовала серия окружных родительских форумов «Родители.Онлайн 2.0», которые состоялись в ноябре в Симферополе, Пятигорске и Нижнем Новгороде. Они собрали 450 активных родителей. Кроме того, в 2025-2026 учебном году в рамках курса внеурочной деятельности «Россия — мои горизонты» проводятся специальные мероприятия по вовлечению родителей в профориентацию школьников.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»