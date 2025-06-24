Представители добровольных дружин и частных охранных предприятий помогают полицейским обеспечивать порядок в регионе

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В Самарской области представители общественных организаций правоохранительной направленности, в которые входят добровольные дружины и частные охранные предприятия, помогают полицейским обеспечивать порядок на территории региона, участвуя, в том числе, в различных масштабных акциях и мероприятиях.

Основными задачами их совместной работы являются: профилактика и раскрытие правонарушений и преступлений, обеспечение охраны общественного порядка, проведение бесед с гражданами с целью повышения правовой грамотности населения.

Кроме того, представители общественных организаций правоохранительной направленности оказывают содействие участковым уполномоченным полиции, инспекторам по делам несовершеннолетних и сотрудникам Госавтоинспекции.

Исполняющий обязанности заместителя отдела по охране общественного порядка Управления МВД России по городу Тольятти капитан полиции Андрей Марков и заместитель председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Николай Шахов вручили «народным помощникам» благодарности за активное участие в совместной работе полиции и общественников, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО