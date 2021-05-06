Представитель Ольги Бузовой рассказал о ее госпитализации

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Представитель российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой Антон Богославский рассказал о самочувствии артистки после сообщений о ее госпитализации, передают "Известия".

«Ольга находится действительно в больнице. Операция уже проведена», — сообщил он РЕН ТВ 6 мая.

По словам Богославского, за состоянием певицы следят лучшие врачи.

О госпитализации Бузовой в одну из московских клиник СМИ сообщили накануне. Отмечалось, что телеведущей провели срочную операцию под общим наркозом, подробности не приводились.

Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov/"Известия"