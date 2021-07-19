МХАТ продлил договор певицей и телеведущей Ольгой Бузовой на новый сезон

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МХАТ продлил договор с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой на новый сезон, передают "Известия" со ссылкой на РЕН ТВ.

Артистка выйдет на сцену 17 и 18 сентября в спектакле «Чудесный грузин», где исполняет роль певицы кабаре Беллы Шанталь.

В июне художественный руководитель МХАТа имени Горького в Москве Эдуард Бояков назвал спектакль с участием Бузовой удавшимся экспериментом. По его словам, приглашение медийных личностей не является для МХАТ самоцелью.

14 июня актер Станислав Садальский прокомментировал премьеру спектакля, отметив, что «Ольга не портила спектакль, была в образе и даже в некоторых местах была недурственна».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем