МХАТ имени Горького продлил контракт с Бузовой на участие в постановке «Чудесный грузин»

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МХАТ имени Горького продлил контракт с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой на участие в постановке «Чудесный грузин», передают "Известия". Об этом во вторник, 31 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на художественного руководителя культурного учреждения Эдуарда Боякова.

«Бузова, конечно, будет играть в наших спектаклях. Мы не собираемся отказываться от этого назначения. Я как руководитель театра доволен этой работой», — сказал он.

По словам Боякова, спектакль не посвящен Бузовой и ее героине, а рассказывает историю молодого Иосифа Сталина. Поэтому на совести зрителей останется то, что они видят в постановке, сообщается на сайте aif.ru.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова/"Известия"