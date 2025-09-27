Представитель Общественного совета ГУ МВД СО проверил работу Отдела полиции Отрадного

78

В Самарской области, в рамках региональной акции «Общественный контроль», представитель Общественного совета при региональном главке полиции Павел Козин посетил Отдел МВД по городу Отрадному.

Совместно с представителем Совета при территориальном органе внутренних дел Андреем Абросимовым Павел Михайлович ознакомился с работой дежурной части, отделения по вопросам миграции, регистрационно-экзаменационного отделения Госавтоинспекции и изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых.

В дежурной части общественники ознакомились с деятельностью сотрудников, проверили соблюдение установленного порядка регистрации заявлений граждан и оформления служебной документации.

В ходе проверки отделения по вопросам миграции представители общественности с положительной стороны отметили наличие стендов с доступной и актуальной информацией о предоставлении государственных услуг.

Проверив работу отделения Госавтоинспекции, общественники отметили оснащенность помещения необходимой оргтехникой, опрятный внешний вид и доброжелательность сотрудников.

Посетив изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых, представители Общественных советов подчеркнули, что работа ведется с соблюдением всех установленных норм и правил.

По итогам проверки каких-либо нарушений и замечаний не выявлено, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО