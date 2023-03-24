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Председатель Союза дачников Чаплин назвал самый выгодный способ получения рассады

24 марта 2023 19:34
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Чаплин отметил, что многие опытные дачники предпочитают выращивать рассаду самостоятельно и в промышленных масштабах.

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин 24 марта назвал «Известиям» самый выгодный способ получения рассады, а также рассказал, как высадить ее без удобрений.

Чаплин отметил, что многие опытные дачники предпочитают выращивать рассаду самостоятельно и в промышленных масштабах. По его словам, это гораздо более экономный способ, чем покупка готовых саженцев на рынке.

«Давайте сравним на рассаде томатов. В одной пачке, которая стоит ориентировочно 50 рублей, примерно 25 семечек, практически все всходят и превращаются в готовый саженец. Получается, что выращенный самостоятельно один куст томатов стоит 2 рубля. А если мы приобретаем готовый куст на рынке весной, то одна штука стоит 25–30 рублей. Соответственно, если брать в масштабе 50 или 100 саженцев, то получается, что мы переплачиваем внушительную сумму денег», — рассказал председатель Союза дачников Подмосковья.

При этом он отметил, что, когда культуры только начинают сеять, они не требуют удобрений или особого ухода — достаточно обеспечить им хорошее освещение и вовремя поливать.

Также Чаплин рассказал, как правильно высаживать рассаду без удобрений.

«На самом деле многие культуры не требуют удобрения. Опытные дачники знают один важный секрет: рассаду надо закалять с момента появления всходов, чтобы она не вытягивалась и была стрессоустойчивой к заморозкам. Это очень просто: за две недели до высадки сеянцев в грунт выносите контейнеры на улицу, приоткрывайте форточку или балкон. Крепкая и закаленная рассада, выращенная самостоятельно, хорошо приживется на грядке и переживет перепады температуры», — пояснил Чаплин.

 

Фото:   ru.freepik.com

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