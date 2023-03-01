Председатель Общественного совета при УФСИН России по Самарской области Павел Покровский передал книги в УФИЦ №3 УИС региона

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Это книги по истории нашего Отечества, краеведению, профессиональной ориентации.

Как подчеркнул Павел Покровский, Общественный совет намерен регулярно проводить акции такого рода, как правило, раз в полугодие. Она нацелена на насыщение досуга осужденных без лишения свободы и их последующую социальную реабилитацию после отбытия наказания.

Примечательно, что география этого мероприятия будет распространена и на другие участки, функционирующие в режиме исправительные центры. Таким образом, члены Общественного совета взяли на себя обязательства по наполнению книгами всех исправительных центров на территории Самарской области как существующих, так и будущих.

Девиз акции «Свободное время – с пользой», «Чтение – лучшее учение», сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.