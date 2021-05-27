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Предложено запретить открытую продажу самогонных аппаратов в России

27 мая 2021 09:11
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Предложено запретить открытую продажу самогонных аппаратов в России

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил запретить открытую продажу самогонных аппаратов в России. Как передаёт РИА Новости аппарат бизнес-омбудсмена объясняет это необходимостью борьбы с нелегальным алкогольным рынком, говорится в докладе о состоянии российского рынка подакцизных товаров для президента РФ.

В докладе отмечается, что россияне все больше интересуются покупкой самогонных аппаратов. Так, количество поисковых запросов на их приобретение за 2020 год увеличилось на треть по сравнению с предыдущим годом. При этом, продолжают авторы доклада, качество такой продукции никак не контролируется, показатели вредных веществ многократно превышают норму.

Теги: алкоголь самогон самогонный аппарат

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