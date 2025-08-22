Праздничные мероприятия прошли в Куйбышевском районе Самары

184

В микрорайоне Волгарь Самары состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации. В нем принял участие глава города Самара Иван Носков, председатель Осетинского национально-культурного центра «Алания» Ирбег Хугаев, депутаты, жители Куйбышевского района, юнармейцы.



«Государственный флаг – это не только символ национальной идентичности, причастности к истории становления и развития нашего государства. Для настоящего гражданина России это частичка души. Под российским флагом сегодня совершаются важные научные открытия, строятся и запускаются космические корабли, завоевываются спортивные победы, открываются новые школы для наших детей. И пусть этот важный символ нашего государства на одной из центральных улиц Куйбышевского района станет для жителей еще одним напоминанием о том, как важно быть едиными в стремлении жить и работать на благо своего города, региона и страны», - сказал глава города Самара Иван Носков.



Главным событием праздника стало торжественное поднятие государственного флага на 12-метровый флагшток, установленный на кольце ул. Осетинской микрорайона Волгарь.



«Триколор развевается на зданиях всех государственных организаций в районе, обозначая наше единение и взаимодействие в достижении поставленных целей. Флаг на кольце улицы Осетинской отныне будет символизировать приверженность всех жителей общим целям, напоминать о важности нашей совместной работы», - подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Куйбышевского внутригородского района Самары Георгий Выводцев.



Как отметили жители Куйбышевского района, установка флагштока накануне Дня государственного флага РФ - особенно символичное событие.



«Я живу в Куйбышевском районе всю жизнь. Проезжая по улице, жители будут видеть развевающийся триколор - символ единства, силы духа и гордости за многовековую историю России. Он станет украшением улицы Осетинской и напоминанием, что мы вместе, под одним небом, независимо от возраста, профессий или взглядов», - поделилась жительница Куйбышевского района Самары Ольга Куликова.



Для гостей праздника выступили творческие коллективы района с музыкальными композициями, а в качестве памятного символического подарка всем присутствующим вручили ленточки с изображением государственного флага Российской Федерации.

Фото: администрация Самары