Православные святыни с частицами мощей переданы в дар самарским росгвардейцам

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Президент благотворительного фонда «Святого мученика Вонифатия» Наталья Мезенцева передала в дар территориальному ведомству походные иконы Покрова Божией Матери и святого благоверного Князя Александра Невского. Церемония вручения святынь состоялась на территории Управления Росгвардии по Самарской области.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель начальника управления полковник Василий Суржок, священнослужители самарского Иверского женского монастыря, ветераны ведомства, личный состав и члены их семей. Походные иконы из рук Президента фонда принял протоиерей Александр Куликов.

В знак признательности фонду «Святого мученика Вонифатия» полковник Василий Суржок поблагодарил Наталью Мезенцеву за участие в духовном укреплении российского воинства и возрождению традиций, а также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Переданные святыни по решению Самарской митрополии обрели своё место в храме Иверского монастыря.