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Правоохранители пригласили школьников в музей самарского метрополитена

4 марта 2023 13:36
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Правоохранители пригласили школьников в музей самарского метрополитена

Сотрудники отдела полиции на метрополитене УМВД России по г. Самаре пригласили школьников в музей самарского метрополитена. Гостям рассказали, что на витринах за стеклом и на полках живет история самого быстрого транспорта города. Ребята увидели станции метро, познакомились с историей строительства, изучили макеты поездов, коллекцию жетонов. Внимание школьников привлек уникальный экспонат – ключ, изготовленный в 2002 году к открытию станции «Московская», который является точной копией ключа 1987 года, которым было торжественно запущено регулярное пассажирское движение в г. Куйбышев.

Экскурсия позволила ребятам не только погрузиться в уникальный мир метро, прикоснуться к истории подземного транспорта, но и узнать о службе в полиции. Полицейские на метрополитене городского Управления рассказали детям о целях и задачах службы, напомнили школьникам важные правила поведения безопасности. В завершение мероприятия ребята искренне поблагодарили сотрудников полиции и работников метрополитена за организованную экскурсию.

А сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции по Куйбышевскому району УМВД России по г. Самаре вместе с Департаментом физической культуры и спорта Министерства спорта Самарской области организовали «День здоровья» для детей, состоящих на профилактическом учете. Выбор такого досуга не является случайным: именно спорт помогает показать состоящим на учете подросткам, чем можно себя увлечь, замотивировать на стремление измениться. После обязательного инструктажа ребята смогли попробовать свои силы и показать спортивные навыки в катании на сноуборде. Первые свои шаги дети, конечно же, делали на ровной поверхности и под чутким контролем взрослых: ребята постепенно привыкали к скольжению по снегу, научились тормозить и набирать скорость. Дети поблагодарили организаторов мероприятия за подаренный заряд бодрости, а сотрудники ПДН напомнили ребятам о важных правилах безопасности на дороге, предупредили об опасности игр рядом с проезжей частью.

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