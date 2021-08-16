Правила отдыха на природе в России, которые нельзя нарушать

109

С каждым годом количество ограничений в нашей стране возрастает: даже привычные места получают новые юридические категории и соответствующие им ограничения использования. Впрочем, многие из них существуют уже множество лет. Просто в эпоху межвременья некому было следить за их исполнением, пишет iphones.ru.

Сейчас пришло время наверстывать, поэтому социальные сети и новостные ленты пестрят сообщениями о неожиданных для простых граждан штрафах. Иногда в довольно крупных размерах.

Достаточно лишний раз выйти в лес, пройтись по берегу реки или заглянуть в соседский двор.

1. Подъезд к воде

Где прописано: Статьи 8.42 КоАП, 65.15 Водного кодекса

Наказание: от 4,5 тысяч рублей для физических лиц, от 200 тысяч рублей — для юридических

Штраф за стоянку в водоохранной зоне — самый частый и самый неожиданный. Водный кодекс прямо запрещает «движение и стоянку транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие, в границах водоохранных зон».

В отсутствии того и другого действуют водоохранные границы: для рек и ручьёв протяжённостью до 10 километров, озёр и водохранилищ — 50 метров от воды; рек и ручьёв длиной от 10 до 50 километров — 100 метров; при 50 километрах и более водоохранная зона распространяется на 200 метров; водоохранная граница моря составляет 500 метров.

Наказать за нарушение могут как водные, так и дорожные спецслужбы, а когда речка течет через лес — ещё и лесничие (зафиксировав и вызвав полицию).

2. Мытье машины в водоемах

Где прописано: Статья 65.15 Водного кодекса

Наказание: от 1500 до 4500 тысяч рублей

Мыть машину в реке в соответствии с тем же Водным кодексом тоже нельзя: при поимке подобного субъекта речные службы незамедлительно штрафуют перепутавшего водоем и мойку автовладельца.

Аналогично нельзя стирать или мыть другие крупногабаритные вещи: за это наказывают штрафом от 1500 до 2000 рублей.

Интересно, что слив грязной воды — тоже нарушение. Поэтому если машина была вымыта за пределами водоохранной зоны, а воду попытались слить в водоем — за это тоже штрафуют на 1,5-2 тысячи. Проще на автомойку сходить.

3. Прогулки по заповедникам и заказникам

Где прописано: ФЗ № 33, ч. 30 № 69

Наказание: от 3000 рублей

Существующие государственные нормы снова заставляют людей внимательно изучать местность проживания и отдыха. Далеко не в каждый лес можно войти: заповедники требуют для посещения письменный пропуск, а сама прогулка должна проходить в присутствии гида-сотрудника.

Иногда человек может не догадываться, что попал в особоохраняемую зону, поскольку в них не обязательны знаки и заборы. И это никак не отразится на довольно суровом наказании: Федеральный закон № 33 не допускает поблажек нарушителям. Причем сам факт посещения карается отдельно, а все дополнительные действия суммируются.

Ходить в заповедниках можно только по экологическим тропам, без животных, горючих материалов и снаряжения, хоть как-то приспособленного для рыбалки, охоты или сбора грибов-ягод.

Штраф могут выписать даже за сломанную ветку, не говоря о других нарушениях. Ходить в туалет и оставлять какой-либо мусор после себя тоже строго запрещено: для отдыха, разведения огня и личных нужд на тропах созданы стоянки.

Впрочем, для них тоже имеется множество ограничений: например, можно использовать только валежник, костры разводить только на месте старых, и снова — никакого мусора после себя, урн там нет.

В национальных парках чуть проще: посещать их можно без разрешений. Но точно так же, как в заповеднике, мусор после себя придется убрать, а костер разводить по правилам.

К слову, прогулка в ближайшем лесу тоже может обернуться денежными потерями: во время установления особого противопожарного режима, установленного согласно части 30 Федерального закона № 69 “О пожарной безопасности” посещать леса можно только по работе. Частным лицам придется ограничить себя парковыми зонами.

4. Сжигание мусора в лесах

Где прописано: Статья 20.4 КоАП

Наказание: 3000 рублей

Не считая собственно разведения костров, карается и сожжение любого (!) мусора, в том числе природного происхождения, в лесных и парковых массивах, заказниках, заповедниках. Даже если это сделать на специально отведённом для костров месте.

За сжигание мусора придётся ответить по статье 20.4 КоАП: такое нарушение обойдётся в 3 тысячи рублей штрафа.

Кроме того, сам факт розжига открытого огня могут квалифицировать отдельным нарушением, с основными положениями которого мы ознакомимся чуть позже.

5. Выброс мусора

Где прописано: Статья 8.1 КоАП

Наказание: Штраф 2000 рублей

Хотя население России привыкло оставлять мусор на месте отдыха или перевозить его на обочину дороги, делать этого категорически нельзя, поскольку законодательство требует непременную утилизацию мусора на свалку или до ближайшего мусорного контейнера.

В противном случае, даже если просто оставить его в ближайших кустах, можно «попасть» на штраф в 2000 рублей. Особенно актуальна тема для жителей Москвы и Подмосковья: здесь уже не первый год планируют отслеживать «грязнуль» с помощью камер фотофиксации.

Обычные выброшенные в окно фантики или окурки не осуждаются федеральным законодательством, однако распространены в Замкадье.

Штраф за нежелание довезти мусор до урны при этом колеблется от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от региона.

6. Курение на пляже и в лесах

Где прописано: Cтатьи 6.24 КоАП, 20.4 КоАП

Наказание: от 500 до 1500 рублей

Поскольку пляж (а равно парк, заказник, заповедник и многое другое) является общественным местом, курение здесь подчиняется статье 6.24 КоАП и может караться штрафом. О том же говорит ФЗ № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

С лесами все ещё более запутанно: формально, курить здесь можно. Поэтому формально полиция наложить штраф не может.

Если лесничий или другая служба не обратит внимание на нарушение «Правил пожарной безопасности в лесах», которые прямо запрещают «бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.)».

Штрафы за это варьируются в зависимости от установленного на данный момент в лесу режима и стартует от 1000 рублей. При нарушении особого режима счет сумма кратно увеличивается, как и при появлении малейшего урона лесу.

7. Прогулки с животными на пляже

Где прописано: Статья 13 ФЗ N 498, Приказ МЧС № 732

Наказание: только удаление с пляжа

С 1 января запрещено брать с собой на пляж собак, кроме собак-поводырей. При этом на последних должны быть оформлены соответствующие документы. До 2021 года запрет был региональным, теперь это федеральная норма, утвержденная законом «Об утверждении правил пользования пляжами в Российской Федерации».

Впрочем, касается она именно официальных зон для купания, законодательно оформленных пляжей. Гулять с собаками вдоль берега никто не запрещает.

Кроме того, ответственность за нарушение нового пункта про животных пока не установлена в Кодексе об административных правонарушениях и не облагается штрафом.

Кстати, теми же актами выгул собак запрещен на территории кладбищ, детских площадок, образовательных объектов и медучреждений, где находятся дети, учреждений культуры, спорта, мест массовых мероприятий.

8. Нудизм

Где прописано: Статьи 20.1 КоАП РФ, 135 УК РФ

Наказание: штраф от 500 до 1000 рублей, арест до 15 суток

Формально в российском законодательстве нудизм не запрещен, но в российской практике есть случаи, когда нудистов привлекали к ответственности за явное неуважение к обществу и мелкое хулиганство.

Согласно КоАП РФ за такие статьи полагается штраф от 500 до 1000 рублей или арест на срок до 15 суток.

Если на пляже присутствуют дети, наказание может оказаться серьезней: отдых в обнаженном виде могут трактовать как развратные действия по отношению к малолетним (Статья 135 УК РФ), что влечет за собой штраф до 300 тысяч рублей или тюремное заключение.

9. Сбитое животное

Где прописано: Приказ Минприроды № 948

Наказание: от 200 до 80 тысяч рублей

Даже самое маленькое животное на дороге нужно пропускать. В случае столкновения с животным, на место инцидента необходимо вызвать сотрудников ГАИ и сообщить о произошедшем в страховую компанию.

Если вина транспортного средства не будет доказана, владелец сможет возместить повреждения за счет ОСАГО (в пределах 400 тысяч, поскольку животное считается имуществом). Иначе придется заплатить значительный штраф, размер которого зависит от вида зверя: сбитый волк оценивается в 200 рублей, белка — в 500, а лось уже 80 тысяч.

Покидать место ДТП, чтобы уйти от штрафа крайне нерационально, поскольку тогда водителю грозит дополнительное наказание за оставление места ДТП.

10. Алкоголь на пляжах и в лесах

Где прописано: Статья 20.20 КоАП

Наказание: штраф от 500 до 1500 рублей

Пляжи, парки, заповедники и многое другое — общественные места. Поэтому употреблять алкоголь там нельзя точно так же, как на улице.

Больше того: нельзя и появляться на пляже в состоянии опьянения, даже если отдыхающий выпил в другом месте.

11. Разведение костров и установка мангалов

Где прописано: Статьи 20.4 КоАП, 30 ФЗ №69 «О пожарной безопасности»

Наказание: от 1000 до 200 000 рублей

Костры в лесу разрешены только на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра, причем после «завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления».

Для мангалов так же должна быть оборудованная площадка. В том случае, если таковой нет — разводить костер или устанавливать устройство для барбекю официально запрещается Правилами противопожарной безопасности и статьей 20.4 КоАП.

Стоит иметь ввиду так же правило «в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается разводить костры», а так же оставлять любые горючие предметы, включая промасленную бумагу. Даже охотиться с пожароопасными пыжами запрещено!

Следует отметить, что при объявлении высокой пожарной опасности в лесах (по условиям погоды) и введении особого противопожарного режима пользование любыми источниками огня в лесу запрещается. Кроме того, запрещается и посещение лесов человеком без рабочих нужд.

Под строжайшим запретом и разведение костра на пляже. Готовить можно на мангале, но только в оборудованных руководством пляжа местах, согласованных с властями региона.

12. Сбор грибов и ягод

Где прописано: Статьи 8.39 КоАП, 228 УК РФ

Наказание: штраф от 3000 рублей

В 2021 году в федеральное законодательство внесли поправки касаемо сбора привычных жителям грибов и ягод: если собирать их для продажи, требуется арендовать определенную площадь леса. В противном случае может грозить административная и даже уголовная ответственность.

Впрочем, простым грибникам не стоит расслабляться: слишком маленькие грибы в корзинке — повод для наложения штрафа до 2 тысяч рублей. Кроме того, строго запрещается собирать грибы с наркотическим или токсичным содержанием. За них придется отвечать уже по 228 статье УК РФ.

Сбор подобных продуктов на территории природоохранных и заповедных зон статьей 8.39 КоАП «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях» строго запрещен и карается штрафом от 3 до 4 тысяч рублей, с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой.

13. Нарушение частной территории

Где прописано: Статья 139 УК РФ, 1064 ГК РФ

Наказание:

Частных лесов в России пока не существует. Но то, что кажется лесом, вполне может оказаться частной территорией, прилегающей к жилью, турбазе, гостинице или другому объекту.

С одной стороны, проникновение на частную территорию описано в статье 139 Уголовного Кодекса РФ. Однако, согласно сложившейся практике и текущей формулировке закона, противоправное проникновение в жилище рассматривается отдельно и является более тяжким нарушением.

По сложившейся практике, проникновение на частную собственность без злого умысла практически не несет за собой наказания, если при этом не произошла порча личного имущества, которым может быть газон, деревья и другие насаждения.

В таком случае нарушителю придется возместить причиненный имуществу вред согласно статье 1064 Гражданского Кодекса РФ. За сам факт проникновения наказания обычно отсутствуют.

14. Купание в неподготовленных местах

Где прописано: локальные ФЗ

Наказание: штраф от 500 рублей

Многие из читателей будут удивлены, но в России существует запрет на купание в неподготовленных местах — отдых на диких пляжах, тихих берегах и необитаемых островах может обернуться небольшой денежной потерей.

Федеральное законодательство на этот счет молчит. Но почти в каждом регионе ежегодно обновляется закон «Купание в запрещённых местах». Уже с 2018 года ряд областных центров ввел запреты на «купание в запрещенных местах, ныряние в воду с неподготовленных для этого сооружений».

Штрафы заметно отличаются — видимо, по активности нарушений. Так, в ЯНАО сумма штрафа составляет всего 500-1500 рублей. В Краснодарском крае за тоже самое придется заплатить от 3 до 10 минимальных оплат труда. В столице нарушение правил на воде может понести за собой потерю 2,5-5 тысяч рублей.

15. Полеты без разрешения

Где прописано: Постановление № 74, 137 УК РФ

Наказание: конфискация летательного аппарата, штраф до 200 000 рублей

Владельцам разнообразных беспилотных средств стоит учитывать, что разрешения на полеты обычно реально получить над государственной собственностью в пределах городской черты или в сельской местности при удалении от аэродромов на 5 километров.

Полеты над охраняемыми природными зонами (заказники, национальные парки, заповедники) и над частной собственностью (дачи, частные дома, фермы) категорически запрещены для дронов любой массы и габаритов.

Кроме того, стоит учитывать, что существующие полетные карты с доступными для полетов зонами не включают в себя ограничения, связанные с охраняемыми государственными зонами. Диспетчеры и администрация населенного пункта при согласовании плана полета так же может пропустить или не иметь информации о таких местах.

Если несогласованный полет обходится штрафом до 40 тысяч рублей, второй инцидент приводит к неприятным последствиям. В которых конфискация отснятого материала по соглашению сторон — лучший исход.

Фото- и видеозапись над частной территорией тоже может принести определенные неприятности: действие можно квалифицировать по статье 137 УК РФ как незаконное распространение или сбор сведений о личной жизни людей без их согласия. Наказание в данном случае может достигать 200 тысяч рублей.

Как часто и кто наказывает

Исходя из судебной практики, опубликованной в онлайн-базах системы ГАРАНТ, штрафы на отдыхе за описанные выше нарушения стали повседневной реальностью.

Наиболее неожиданной для жителей России оказывается встреча с Рыбнадзором, который не только следит за выловом рыбы, но и охраняет водную территорию, в том числе пруды, ручьи и водохранилища.

Тем не менее, большая часть нарушений фиксируются патрульно-постовой службой при во время патрулирования общественных мест — парков, пляжей и других официальных зон отдыха. Ещё чаще эта служба оказывается на месте нарушения по вызову местных работников или других отдыхающих.

Особоохраняемые природные зоны находятся в ведении Федеральной службы лесного хозяйства. И, хотя встретить лесника во время простой прогулки маловероятно, стоит разжечь костер или взять с собой собаку — ждать долго не придется. Задерживать не станут, но они имеют полное право выгнать нарушителей и сообщить о нем в полицию.

Стоит помнить, что большинство указанных в статье штрафных санкций входит в федеральную юрисдикцию, поэтому могут с одинаковой вероятностью применяться практически любой службой, напрямую или через вызов ответственных с полномочиями на задержание.

Частота и строгость наказаний серьезно варьируется в зависимости от региона, а так же конкретного расположения мест. Разве что нарушение запретов на посещения заповедников гарантированно станет проблемой, чуть реже — нарушение водоохранных зон.

Остальные скорее применяются практически в случайном порядке скорее для острастки, хотя с каждым годом случаи наказаний заметно увеличивают свое число.

Сохраните себе список и постарайтесь не нарушать. Это не так сложно, как может показаться.

Фото: iphones.ru