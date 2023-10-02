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Пожилым людям в Самарской области помогут найти новую семью

2 октября 2023 12:32
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Пожилым людям в Самарской области помогут найти новую семью

Самарская область стала одним из первых субъектов в России, где начала реализовываться такая социальная технология, как приемная семья для пожилых граждан и инвалидов. Некоторые люди в старости остаются одни, ухаживать за ними некому в силу разных жизненных обстоятельств. Для таких людей есть альтернатива - получать поддержку и заботу в рамках приемной семьи. Такая стационарозамещающая технология направлена на повышение качества жизни пожилых граждан и реализуется в рамках национального проекта «Демография».

В Тольятти недавно была одна из приемных семей. Супруги Диана Худайкулова и Геннадий Шальнов стали приемными родственниками, пригласив к себе жить 81-летнюю Аллу Федоровну Волошину. Познакомились они больше года назад, когда Диана работала медсестрой в пункте временного размещения граждан, прибывших с территории Луганской и Донецкой Народных республик в Самарскую области, в их числе была и Алла Федоровна. Пожилая одинокая женщина, инвалид 3 группы приехала из Мариуполя. Диана Сергеевна сразу прониклась судьбой Аллы Федоровны, они стали общаться и дружить. «Мы как-то почти сразу сдружились, встречи с Дианой стали для меня отдушиной. Она постоянно старалась порадовать меня чем-то. А потом в один из дней сообщила, что хочет забрать к себе. Конечно, я этому очень обрадовалась. Вот уже почти полгода живу в этой прекрасной семье, где приняли меня хорошо и очень внимательно ко мне относятся», - говорит Алла Волошина.

У супругов есть двое сыновей, но они уже взрослые.

«У нас быстро и легко сложились доброжелательные отношения. У нас не бывает разногласий, потому что мы друг к другу прислушиваемся. Мне Алла Федоровна сразу очень понравилась. Она - свой человек. Первым делом ее познакомили с моей мамой, съездив в гости к ней, потом в режиме онлайн представили сыновьям. Они Аллу Федоровну называют бабушкой. Она нам стала родной и полноправным членом нашей семьи», - рассказывает Диана Худайкулова.

Алла Волошина не любит сидеть без дела – часто радует домочадцев борщом и пирожками.

Все приёмные семьи в Самарской области создаются на основе трехстороннего договора, который заключается между комплексным центром социального обслуживания населения, лицом, нуждающимся в уходе, и лицом, оказывающим уход. Создать семью могут совершеннолетние граждане, не являющиеся близкими родственниками. Сотрудниками комплексного центра социального обслуживания населения регулярно осуществляется патронаж и контроль за оказанием социальных услуг в приемных семьях.
В Самарской области с момента начала реализации данной меры социальной поддержки более 850 пожилых граждан и инвалидов получили уход в рамках приемной семьи.

Желающие оформить такую семью могут обратиться в комплексный центр соцобслуждивания по месту жительства.

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