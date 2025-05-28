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Пожилые россияне тратят на продукты половину пенсии

28 мая 2025 22:37
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А еще нужно оплатить ЖКХ и купить одежду.

Сейчас средний размер пенсии по старости по России составляет около 25 тыс. руб., и половина этих денег уходит на еду, рассказала «Газете.Ru» экономист Гульнара Фатхлисламова.

На среднюю пенсию россияне могут купить 2 кг говядины на кости, столько же рыбы, курицы, 240 г сливочного масла, 20 кг картофеля, 2,5 кг яблок, по 100 г карамели и печенья

«Пенсионер может себе позволить буханку ржаного хлеба, пол-литра молока, одно яйцо раз в два дня, 60 г курицы, 30 г вермишели, 45 г творога с 8 г сметаны. А еще — одно яблоко раз в три дня и одну карамельку за два дня», — подсчитала эксперт среднедневной рацион пенсионера.

А еще нужно оплатить ЖКХ и купить одежду, все это «съедает» 98% пенсии, говорит экономист. Фатхлисламова добавила, что у пенсионеров почти не остается денег на покупку лекарств и прочих «излишеств».

 

Фото:   pxhere.com

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