Пожилой самарец перевел все свои сбережения, более 70 000 рублей, злоумышленникам

140

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

В полицию обратился житель Самары 1948 года рождения с заявлением о мошенничестве. Он рассказал сотрудникам полиции, что накануне ему поступило несколько телефонных звонков от якобы сотрудников Центрального банка и полиции, которые утверждали, что его сбережениями пытаются завладеть мошенники и для того чтобы спасти деньги необходимо перевести их на безопасный счет. Пенсионер доверившись незнакомцам перевел все свои сбережения, более 70 000 рублей, злоумышленникам. Когда прекратились телефонные звонки и произошло списание средств мужчина понял, что его обманули. Возбуждено уголовное дело.