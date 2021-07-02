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Деятельность сотрудника Госавтоинспекции требует проявления лучших качеств – честности и принципиальности, доброжелательности и мужества, компетентности и самоотверженности.
Поздравление начальника УГИБДД СО полковника полиции Юрия Некрасова с 85-й годовщиной образования ГАИ-ГИБДД
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Поздравление начальника УГИБДД СО полковника полиции Юрия Некрасова с 85-й годовщиной образования ГАИ-ГИБДД

2 июля 2021 16:35
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Деятельность сотрудника Госавтоинспекции требует проявления лучших качеств – честности и принципиальности, доброжелательности и мужества, компетентности и самоотверженности.

3 июля 2021 года исполнится 85 лет со дня создания российской Госавтоинспекции. Поздравление начальника УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковника полиции Юрия Александровича Некрасова.

Уважаемые сотрудники и ветераны Госавтоинспекции!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – 85-й годовщиной со дня образования службы ГАИ-ГИБДД!

Автомобиль давно стал неотъемлемой частью жизни практически каждой семьи, предметом повседневности, без которого немыслима современная цивилизация. Количество зарегистрированного автотранспорта ежегодно растет. Крайне важно, чтобы дорожное движение было упорядочено и максимально безопасно. На это нацелен национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого необходимо в разы снизить количество тяжких ДТП, организовать систему видеофиксации, привести к нормативам дорожную сеть и главное – повысить культуру вождения и правовой уровень взаимоотношений всех участников движения. 

Совершенно очевидно, что на современном этапе, в условиях повышенной требовательности, мы обязаны использовать все достижения передовых технологий для эффективного обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

Деятельность сотрудника Госавтоинспекции требует проявления лучших качеств – честности и принципиальности, доброжелательности и мужества, компетентности и самоотверженности. Уверен, что каждый из вас гордится выбранной профессией.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам, тем, кто отдал службе в Госавтоинспекции немалую часть своей жизни и внес свой личный вклад в дело по обеспечению безопасности дорожного движения. Спасибо Вам за накопленный опыт, который Вы передаете молодым сотрудникам.

В этот праздничный день желаю всему личному составу подразделений Госавтоинспекции новых успехов в службе, достижения поставленных целей, крепкого здоровья и благополучия, уважения коллег и жителей нашей области, успехов в решении задач по сокращению количества дорожно-транспортных происшествий.

 

Теги: 85 лет ГАИ-ГИБДД

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