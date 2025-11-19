Я нашел ошибку
Главные новости:
Минпромторг разрешит маркетплейсам не выкупать продовольственные товары
Минпромторг разрешит маркетплейсам не выкупать продовольственные товары
«...в среднесрочной перспективе мы полностью заменим YouTube, который, к сожалению, стал оружием пропаганды».
В ГД заявили, что российские платформы полностью заменят YouTube на отечественном рынке 
Вопросы, оставшиеся без ответа в прямом эфире будут рассмотрены в индивидуальном порядке – все обратившиеся получат компетентные ответы и пояснения.
Глава Самарского района Самары Роман Радюков провел прямой эфир с жителями
По сценарию, легковой автомобиль совершил наезд на препятствие, водитель и пассажиры с травмами оказались заблокированы в автомобиле.
В Тольятти прошли учения по ликвидации последствий ДТП
Артиллеристов и ракетчиков отличают особые качества - высочайшая профессиональная подготовка, отвага, решительность, хладнокровие, умение в самой сложной обстановке точно и выверенно поражать выявленные цели.
Поздравление губернатора Самарской области с Днем ракетных войск и артиллерии 
По версии следствия, мужчина приехал в Самару из соседнего региона для лечения от наркологической зависимости.
Заезжего наркомана будут судить в Самаре за изнасилование 17-летней девушки
Продолжается ремонт трамвайных путей на пересечении с проезжими частями автодорог.
Сегодня в 22.10 закроют переезд возле остановки «СОКБ имени Середавина» по улице Ташкентской
С выдачей документа о квалификации.
Госдума приняла закон о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Поздравление губернатора Самарской области с Днем ракетных войск и артиллерии 

19 ноября 2025 19:14
155
Артиллеристов и ракетчиков отличают особые качества - высочайшая профессиональная подготовка, отвага, решительность, хладнокровие, умение в самой сложной обстановке точно и выверенно поражать выявленные цели.

Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас с праздником - Днем ракетных войск и артиллерии! 
Этот памятный день в Вооруженных Силах Российской Федерации напоминает нам о той важной роли, которую сыграла артиллерия в Сталинградской битве, о стойкости, храбрости и высочайшем мастерстве артиллеристов, сумевших нанести врагу максимальный урон и создать условия для окружения крупной группировки  немецко-фашистских войск.
Сегодня ракетные войска и артиллерия составляют неотъемлемую часть Российской армии. Продолжая эстафету героев Великой Отечественной войны, наши воины обеспечивают успешное выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, поставленных Президентом России, Верховным Главнокомандующим В.В.Путиным.
Артиллеристов и ракетчиков отличают особые качества - высочайшая профессиональная подготовка, отвага, решительность, хладнокровие, умение в самой сложной обстановке точно и выверенно поражать выявленные цели.
Самарская область как регион с развитой боеприпасной отраслью, мощным оборонно-промышленным комплексом делает все необходимое, чтобы приблизить Победу в СВО.
Дорогие друзья! Благодарю вас за верность Присяге, безупречную службу, беззаветное мужество при выполнении служебного долга и преданность Отчизне!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях на благо нашей Родины!

 

 Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

