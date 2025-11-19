Поздравление губернатора Самарской области с Днем ракетных войск и артиллерии 

155

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с праздником - Днем ракетных войск и артиллерии!

Этот памятный день в Вооруженных Силах Российской Федерации напоминает нам о той важной роли, которую сыграла артиллерия в Сталинградской битве, о стойкости, храбрости и высочайшем мастерстве артиллеристов, сумевших нанести врагу максимальный урон и создать условия для окружения крупной группировки немецко-фашистских войск.

Сегодня ракетные войска и артиллерия составляют неотъемлемую часть Российской армии. Продолжая эстафету героев Великой Отечественной войны, наши воины обеспечивают успешное выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, поставленных Президентом России, Верховным Главнокомандующим В.В.Путиным.

Артиллеристов и ракетчиков отличают особые качества - высочайшая профессиональная подготовка, отвага, решительность, хладнокровие, умение в самой сложной обстановке точно и выверенно поражать выявленные цели.

Самарская область как регион с развитой боеприпасной отраслью, мощным оборонно-промышленным комплексом делает все необходимое, чтобы приблизить Победу в СВО.

Дорогие друзья! Благодарю вас за верность Присяге, безупречную службу, беззаветное мужество при выполнении служебного долга и преданность Отчизне!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях на благо нашей Родины!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев