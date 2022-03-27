Поздравление Дмитрия Азарова с Днём войск национальной гвардии Российской Федерации 

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Уважаемые сотрудники и ветераны войск национальной гвардии Российской Федерации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

История Росгвардии, берущая свое начало 27 марта 1811 года, когда указом императора Александра I были сформированы воинские батальоны внутренней стражи, хранит в себе немало ярких страниц.

Во все времена представителей этой правоохранительной структуры отличали преданность Родине, самоотверженность, отвага и мужество. И сегодня служащие национальной гвардии, храня традиции своих предшественников, в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами надежно обеспечивают государственную и общественную безопасность, защиту прав и свобод каждого гражданина России. Свои лучшие морально-боевые качества росгвардейцы проявляют и в ходе специальной военной операции по защите жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации Украины.

Дорогие друзья! Хочу искренне поблагодарить вас за честную службу, верность присяге, готовность с риском для жизни выполнить все поставленные задачи по поддержанию конституционного порядка и защите мирной, спокойной жизни наших граждан.

Отдельную благодарность хотел бы выразить ветеранам, заложившим основы служебной деятельности войск Росгвардии и вносящим большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, его подготовку к военной службе.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо нашего Отечества!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров