Я нашел ошибку
Главные новости:
Обращение министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна к жителям региона.
Армен Бенян: "Сделайте прививку"
Однако тесты на коронавирус отрицательные, сообщила представитель певицы.
Певица МакSим находится в искусственной коме
19 заболевших в Самаре.
В регионе выявлено 70 новых случаев коронавирусной инфекции
Хабаровское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева на выборы губернатора.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев будет бороться за кресло губернатора региона от ЛДПР
Сегодня врачи, медсёстры, фельдшеры, санитары, сотрудники скорой помощи — это настоящие герои нашего времени. 
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем медицинского работника
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
На Самарской набережной для всех желающих работает мобильный прививочный пункт
4167 сообщений из открытых источников зафиксировали специалисты ЦУР Самарской области в разгар первого летнего месяца.
ЦУР: что волновало жителей губернии на этой неделе
В семи районах Самарской области введен четвертый класс пожарной опасности лесов
В семи районах Самарской области введен четвертый класс пожарной опасности лесов
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.22
-0.28
EUR 85.99
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования
«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре
В Самаре прошел региональный этап молодежного чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Поздравление Дмитрия Азарова с Днем медицинского работника

19 июня 2021 14:46
90
Сегодня врачи, медсёстры, фельдшеры, санитары, сотрудники скорой помощи — это настоящие герои нашего времени. 

Уважаемые работники и ветераны  здравоохранения!

Примите мои самые теплые, сердечные поздравления с профессиональным праздником!

Сегодня врачи, медсёстры, фельдшеры, санитары, сотрудники скорой помощи — это настоящие герои нашего времени. Уже больше года вы сражаетесь с пандемией коронавирусной инфекции, проявляя при этом высочайший профессионализм, самоотверженность и верность своему призванию, что не может не вызывать у наших земляков чувство восхищения, гордости и бесконечной благодарности к людям в белых халатах.

Ваш труд позволил нам защитить общественное здоровье, избежать падения экономики и уровня благосостояния жителей Самарской области. Благодаря вашим коллективным усилиям, поддержке федеральных и региональных органов власти наш регион, несмотря на колоссальные трудности, добился запланированных показателей национального  проекта «Здравоохранение», реализуемого по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина.

Дорогие друзья! От всего сердца благодарю вас за неоценимый вклад в развитие системы здравоохранения региона. Спасая жизни пациентов, вы зачастую рискуете своей и, тем самым, задаете высокие нравственные ориентиры для всего нашего общества.

Не сомневаюсь, что вместе мы сможем достойно ответить на все вызовы современности, повысить качество оказания медицинской помощи и ее доступность для всех категорий наших граждан.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, большого человеческого счастья, благополучия и всего самого лучшего!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров

Теги: Дмитрий Азаров медицинские работники поздравление

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров встретился с Самарской ассоциацией медицинских сестер.
18 июня 2021, 20:32
Дмитрий Азаров: сейчас в нашей стране главные герои – это медицинские работники
Секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров встретился с Самарской ассоциацией медицинских сестер. Политика
439
Во время рабочей поездки в регион Николай Патрушев провел в Самаре совещание по вопросам экологической безопасности.
16 июня 2021, 17:44
Дмитрий Азаров инициировал создание координационного совета по вопросам экологии 
Во время рабочей поездки в регион Николай Патрушев провел в Самаре совещание по вопросам экологической безопасности. Общество
757
Тепло и сердечно поздравляю вас с завершением учебного года и окончанием школы!
26 мая 2021, 14:29
Поздравление Дмитрия Азарова выпускников с окончанием школы 
Тепло и сердечно поздравляю вас с завершением учебного года и окончанием школы! Общество
1079
В центре внимания
В Самаре определились с тем, как будет выглядеть памятник купцу Головкину
19 июня 2021  13:28
В Самаре определились с тем, как будет выглядеть памятник купцу Головкину
123
ВолгаФест-2021: переход через Волгу по канату переносится из-за сильного ветра
19 июня 2021  10:49
«ВолгаФест»-2021: переход через Волгу по канату переносится из-за сильного ветра
302
Глава региона отметил, что одна из главных задач власти - повышение удовлетворенности граждан социальными услугами и их доступностью, решение конкретных жизненных ситуаций.
18 июня 2021  19:18
Лучшие практики Самарской области в соцсфере внедрят по всей стране
364
На набережной в Самаре будет работать мобильный пункт вакцинации
18 июня 2021  12:08
На набережной в Самаре будет работать мобильный пункт вакцинации
428
Игорь Комаров: В Самарской области мы видим высокие по сравнению с другими регионами показатели
18 июня 2021  09:35
Игорь Комаров: в Самарской области мы видим высокие по сравнению с другими регионами показатели
738
Весь список