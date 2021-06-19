Поздравление Дмитрия Азарова с Днем медицинского работника

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Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!

Примите мои самые теплые, сердечные поздравления с профессиональным праздником!

Сегодня врачи, медсёстры, фельдшеры, санитары, сотрудники скорой помощи — это настоящие герои нашего времени. Уже больше года вы сражаетесь с пандемией коронавирусной инфекции, проявляя при этом высочайший профессионализм, самоотверженность и верность своему призванию, что не может не вызывать у наших земляков чувство восхищения, гордости и бесконечной благодарности к людям в белых халатах.

Ваш труд позволил нам защитить общественное здоровье, избежать падения экономики и уровня благосостояния жителей Самарской области. Благодаря вашим коллективным усилиям, поддержке федеральных и региональных органов власти наш регион, несмотря на колоссальные трудности, добился запланированных показателей национального проекта «Здравоохранение», реализуемого по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина.

Дорогие друзья! От всего сердца благодарю вас за неоценимый вклад в развитие системы здравоохранения региона. Спасая жизни пациентов, вы зачастую рискуете своей и, тем самым, задаете высокие нравственные ориентиры для всего нашего общества.

Не сомневаюсь, что вместе мы сможем достойно ответить на все вызовы современности, повысить качество оказания медицинской помощи и ее доступность для всех категорий наших граждан.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, большого человеческого счастья, благополучия и всего самого лучшего!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров