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Поздравление Дмитрия Азарова с Днем российского студенчества 

25 января 2022 14:08
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Я горжусь тем, что у нас есть такая замечательная студенческая молодежь, есть достойная смена, которой можно смело доверить судьбу Самарской губернии.

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Днем российского студенчества!

Традиционно отмечаемый в Татьянин день, этот замечательный праздник объединяет всех, кто, учась в вузах и ссузах нашего региона и всей страны, постигает науки и осваивает азы будущей профессии, ведет насыщенную яркими событиями и впечатлениями студенческую жизнь.

Для региона, для России в целом крайне важно, чтобы каждый из вас, дорогие друзья, получил достойное образование, научился воплощать в жизнь самые смелые идеи и планы, творить и менять мир к лучшему. Именно такую цель ставит перед нами Президент Владимир Владимирович Путин — она в полной мере отражена в национальных проектах, а также Стратегии лидерства Самарской области. Не сомневаюсь, что вы сможете блестяще реализовать себя в будущем, внести свой вклад в развитие Самарской области и нашей великой страны — России.

Нас, безусловно, радует, что наш регион все чаще становится центром притяжения федеральных проектов. Самарская молодежь активно участвует в конкурсах президентской платформы «Россия – страна возможностей», движении WorldSkills, олимпиаде «Я – профессионал» и во многих других значимых событиях. Постоянно преумножают свои знания и творческие умения участники молодежного форума ПФО «iВолга», ставшего недавно одним из победителей Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых».

Огромное спасибо студентам-добровольцам. Это настоящая армия добра, заботы и любви, которая всегда готова прийти на помощь тем, кто больше всего в этом нуждается. И конечно, не случайно, что именно у нас в прошлом году прошел международный форум Волонтеров Победы, а в нынешнем состоится ХХХ юбилейный Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Уверен, что благодаря нашему мощному волонтерскому движению мы проведем его на высочайшем уровне,  придав ему масштаб общегородского праздника, праздника для всех – и для жителей Самары, и для гостей города, и для всей нашей губернии.

Я горжусь тем, что у нас есть такая замечательная студенческая молодежь, есть достойная смена, которой можно смело доверить судьбу Самарской губернии.

От всей души желаю сегодняшним студентам, выпускникам всех лет, сохранившим дух студенческого братства, успехов в учебе и в жизни, радости творчества, крепкого здоровья, мира и благополучия!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: Дмитрий Азаров

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