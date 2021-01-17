Появился список храмов в Самаре, где в Крещение появятся купели 

В ночь на 19 января православные начнут отмечать Крещение Господне.
В этом году Администрация городского округа Самара совместно с Главным управлением МЧС России по Самарской области оборудует купель на Полевом спуске реки Волга.
Также все желающие смогут совершить омовение в купелях при самарских городских храмах:
- Храм Спиридона Тримифунтского, Советской Армии, 251Б;
- Храм Казанской иконы Божией Матери, Коммунистическая, 1;
-Храм во имя Архистратига Божьего Михаила, Новгородская, 1.
В местах совершения омовений будет организован контроль за соблюдением социальной дистанции и масочного режима.
В других местах купание в прорубях запрещено. Незаконные и опасные купели ликвидируют. На месте будет дежурить полиция.
Фото: горадминистрация
Добавить комментарий