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Появились подробности скандальной свадьбы отца и дочери в Самарской области

13 февраля 2023 12:31
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Появились подробности скандальной свадьбы отца и дочери в Самарской области

Выяснилось, что инцидент произошел в городе Октябрьск. Сигнал в надзорное ведомство поступил от руководителя ЗАГСа именно этого муниципалитета. По его обращению прокуроры провели проверку, а потом обратились в суд с иском о расторжении брака, пишет 63.ru со ссылкой на ведомство. 

Напомним, что всё произошло в октябре 2018 года, когда сотрудники ЗАГСа зарегистрировали брак между дочерью и отцом. Почему 28-летняя Марина и её папа Андрей скрыли факт родства – так и осталось загадкой. Ясно лишь то, что регистраторы обручили молодых, не зная об их кровном родстве. Факт об этом всплыл годом позже – в 2019.

На вопрос о том, как в ЗАГСе допустили обмен кольцами, сотрудники пояснили, что возможное родство было слишком не очевидным.

«Согласно федеральному законодательству, для регистрации брака необходимо предъявить паспорт. При необходимости просят свидетельство о разводе или разрешение на вступление в брак до достижения брачного возраста. Свидетельство о рождении не требуется. А поскольку у указанных лиц были разные фамилии, то и их возможное родство не было очевидным», — пояснили в управлении.

Сообщается, что во время подачи заявления с «молодожёнами» провели разъяснительную беседу: они ознакомились с положениями Семейного кодекса РФ и подтвердили это своими подписями. В настоящий момент брак расторгнут через суд. К вопросу подключалась прокуратура, пишет ГТРК Самара.

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