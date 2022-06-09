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Появилась полная программа празднования Дня России 12 июня в Самаре

9 июня 2022 10:51
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Появилась полная программа празднования Дня России 12 июня в Самаре

В День России 12 июня в Самарской области запланировано проведение множества и мероприятий. 

В областные музеи бесплатно смогут попасть все категории граждан. В числе мест, участвующих в акции: ГБУК "Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина", Дом-музей М.В. Фрунзе, Дом-музей В.И. Ленина; Музей Модерна, Исторический парк "Россия – моя история", ГБУК "Самарский областной художественный музей" и историко-музейный комплекс в селе Ширяево.

Кроме того, в историческом парке "Россия - Моя история" с 11:00 до 18:00 будет действовать специальная программа. Посетители смогут побывать на экскурсиях, мастер-классах и квестах, а также получить призы. Для просмотра доступны экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе 1917-1945».

В областном музее им. П.В. Алабина самарцы смогут посмотреть экспозицию «Гордость земли Самарской», созданную на основе коллекций документов, фотографий, предметов науки и техники, личных вещей, носящих характер «Персоналий».  На выставке отразят историю Самарского края через биографии ее жителей, внесших вклад в развитие края и страны. 

На стадионе «Солидарность Самара-Арена» продолжится фестиваль «САМ.ФЕСТ». 12 июня с 13:00 на его сцене выступят молодые артисты, а также рок-музыкант Вячеслав Бутусов; самарская инди- группа VLNY; автор-исполнитель Олег Митяев; группа ARTEMIEV.  Кроме того, вокруг стадиона будут работать другие интерактивные площадки. 

Музыканты Тольяттинской филармонии 12 июня представят два специальных концерта в Самаре. Они начнутся с 18.00 в парке Гагарина (выступят с программой «Музыка нашей земли»)  и в парке 50-летия Октября (программа «Русская классика в джазе»). Вход на концерты тольяттинских музыкантов свободный.

В Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича в день России 12 июня покажут оперу «Князь Игорь» Александра Бородина по мотивам «Слова о полку Игореве». Начало запланировано на 18:30. Стоимость билетов от 300 рублей.

В историко-музейном комплексе Ширяево состоится фестиваль «Колыбель ремесел». Участники познакомятся с интересными фактами из истории резного дела, особенностями и видами резьбы и сотворят свои первые резные шедевры. Стоимость участия во всех мастер-классах - 200 рублей, пишет ГТРК Самара. 

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