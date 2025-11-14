Поволжский музей железнодорожной техники празднует свой 15 день рождения

31

Если вернуться к истории создания музея, то в 2010 году, как только было принято решение о его открытии, со всей Куйбышевской магистрали стали собираться образцы техники,верхнего строения пути, устройств СЦБ и связи.

Первым крупным экспонатом стало административное здание музея, а в прошлом – вокзал станции Дашково, построенный в 1874 году.

Пять лет назад внутреннее пространство уникального вокзального объекта трансформировали и воссоздали стилизованные под вторую половину XIX века интерьеры железнодорожного вокзала.

В пополнении коллекции особо ценными экспонатами приняли активное участие и другие железные дороги. К примеру, с Дальневосточной магистрали прибыл настоящий американец с русской душой – паровоз серии Еа2735, а с Октябрьской дороги – самый первый отечественный скоростной электропоезд ЭР200.

За эти 15 лет для музея:

- собрали более 120 экспонатов и

67 единиц подвижного состава

- приняли более 250 тысяч гостей, каждый из которых внес свой вклад в атмосферу нашего музея.

- провели множество выставок и мероприятий, которые позволили взглянуть на Куйбышевскую железную дорогу с разных точек зрения.

Поволжский музей железнодорожной техники - это место, где оживает история, а мечты о будущем становятся реальностью.