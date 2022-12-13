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Потопы, вечеринки и коты: самарцы назвали главные угрозы для имущества в доме

13 декабря 2022 11:57
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Потопы, вечеринки и коты: самарцы назвали главные угрозы для имущества в доме

Жители Самары боятся порчи имущества от домашних животных, пожара и затопления соседями больше, чем стихийного бедствия. Самыми ценными предметами в доме респонденты считают бытовую и “умную” технику, а также диваны. Такие выводы в ходе опроса получили Группа Ренессанс страхование (MOEX: RENI) и онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта ВсеИнструменты.ру.

Четверо из десяти самарцев хотя бы раз в жизни портили или ломали чужое имущество в гостях (43%). Каждый четвертый (25%) из них делает это примерно раз в год. С 11% такое происходит раз в несколько месяцев, а с 7% — каждый раз, когда они бывают в гостях. Самыми аккуратными оказались жители Москвы (количество тех, кто никогда ничего не портил в чужом доме равна 67%), Красноярска (75%) и Новосибирска (57%). Самыми проблемными гостями стали петербуржцы: доля тех, кто нанес урон квартире друзей, там равна 53%. Такие же высокие показатели в Екатеринбурге (53%) и Казани (53%).

Большинство самарцев (64%) испытывают страх от того, что имущество в квартире может быть испорчено. Почти каждый второй (47%) оценивает свой уровень стресса, как повышенный (свыше 6 баллов из 10), даже когда вещи были испорчены непреднамеренно. Особенно их пугает урон от домашних животных (41%), затопление от соседей (39%), возможный пожар (33%), протечка труб (31%) и негативные последствия домашней вечеринки или застолья (14%).

Самыми ценными предметами в доме самарцы считают бытовую технику (35%), диваны (20%), “умную” технику (14%), а также уникальные предметы декора (14%). Такие вещи каждый второй хранит в гостиной (54%). У 17% они находятся в кухне, а у 9% — в спальне. Страшнее всего для респондентов из Самары оказалась повреждение или порча холодильника (38%), телевизора (32%), варочной панели (22%), компьютера (21%) и кондиционера (16%).

Фото: Дильдина Светлана

Теги: Опрос

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