Пострадавшая в результате нападения одноклассницы 11-летняя школьница из Химок пришла в себя

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал 8 февраля о состоянии пострадавшей школьницы в Химках, сообщают "Известия".
«Ран много, но, к счастью, внутренние органы не задеты. Она потеряла много крови, но детский организм обязательно справится, сегодня Соня в сознании и дышит сама, без ИВЛ», — написал Воробьев в Telegram-канале.
Он отметил, что рядом с девочкой в настоящее время постоянно находятся родители.
Глава региона также поблагодарил врачей, которые, по его словам, сработали «быстро и четко».
Накануне ученица пятого класса лицея в подмосковных Химках набросилась на свою одноклассницу с кухонным ножом.
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